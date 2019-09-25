Политика
Московский КомсомолецНебензя: США не выдали визы части делегации России на ДВЗЯИ
"Не только части российской делегации на Генассамблее не были выданы американские визы, но еще и участникам конференции ДВЗЯИ от России", - заявил Небензя, назвав сложившуюся ситуацию "безобразной". Российский постпред уточнил, что американские визы не получили более 10 членов российской делегации.
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Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Политика
Ван И: Китай не собирается участвовать в «Игре престолов»
В прошлом году президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая, Пекин принял ответные меры.
ИжевскИнфо.РУ 06:03
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Авто
В России появится еще одна бюджетная марка автомобилей
Автопром Узбекистана прорабатывает проект по крупноузловой сборке машин местного производства на территории Карачаево-Черкесии. первыми опытными автомобилями могут стать малолитражные легковушки Atlas, известных в Узбекистане как Spark.
SpeedMe вчера в 08:00
Культура
Около трех миллионов человек посетили фестиваль «Круг света» в Москве
Около 3 миллионов человек посетили площадки фестиваля "Круг света" в Москве, сообщает пресс-служба фестиваля.
РИА Новости 05:19
Происшествия
В прифронтовом районе Донецка прогремела серия взрывов
Крупный пожар, сопровождающийся серией взрывов, произошел в прифронтовой части Донецка утром 25 сентября.
Lenta.ru 05:15
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска
В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Музыка
Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите
Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 06:05
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Политика
Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге
Кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК России вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете".
РИА Новости 23 сентября в 15:12
Политика
Глава Верховного суда призвал изучить запись задержания Павла Устинова
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал дополнительно изучить видеозапись задержания актера Павла Устинова во время несогласованной протестной акции 3 августа.
Общая газета.RU вчера в 07:57
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor 22 сентября в 19:46
Происшествия
Судно с моряками из России село на мель в Швеции
Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции в районе Хельсингборга (провинция Сконе), передаёт телеканал SVT.
RT на русском 03:12
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Sportbox.RU 23 сентября в 12:13
Происшествия
Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира
Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
Политика
Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы
Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
Политика
Госдума освободила от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС граждан
Закон уточняет, что от НДФЛ теперь будут освобождаться доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими в таких чрезвычайных ситуациях гражданами, а также членами их семей.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21
Политика
На Украине предложили провести новую границу с Россией
В 2003 году между Россией и Украиной был заключен Договор о российско-украинской государственной границе, но линию соприкосновения так и не провели.
Московский Комсомолец вчера в 10:41
Финансы
Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда
Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
REGNUM вчера в 03:25
Общество
Юрий Чайка проведёт совещание в Красноярском крае
В Красноярском крае на 25 сентября запланировано совещание с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки.
REGNUM вчера в 03:02
Кино
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна
RuNews24.ru вчера в 08:50