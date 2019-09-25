Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНебензя: США не выдали визы части делегации России на ДВЗЯИ

"Не только части российской делегации на Генассамблее не были выданы американские визы, но еще и участникам конференции ДВЗЯИ от России", - заявил Небензя, назвав сложившуюся ситуацию "безобразной". Российский постпред уточнил, что американские визы не получили более 10 членов российской делегации.
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США не выдали визы делегатам из РФ на конференцию по ДВЗЯИ

RT на русском05:48

Небензя сообщил о невыдаче американских виз делегации ДВЗЯИ

Интерфаксвчера в 18:51

Небензя заявил, что визы США не получила также и часть делегации РФ на конференции ДВЗЯИ

ТАССвчера в 19:45

США не выдали визы россиянам не только на Генассамблею ООН

Коммерсантъвчера в 19:41

Небензя рассказал об отказе США выдать визы участникам конференции по ДВЗЯИ

РИА Новостивчера в 19:28

Небензя рассказал еще об одной делегации РФ, не получившей визы США

РЕН ТВвчера в 18:47

США не пустили россиян на конференцию по запрету ядерных испытаний

Российская газета00:32
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
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Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
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Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам

Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
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РБК 05:58
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Процедура импичмента Трампа началась в США

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Газета.Ru вчера в 23:54
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РБК 06:11
Политика

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РИА Новости 05:19
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Газета.Ru 03:03
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Около трех миллионов человек посетили фестиваль «Круг света» в Москве

Около 3 миллионов человек посетили площадки фестиваля "Круг света" в Москве, сообщает пресс-служба фестиваля.
РИА Новости 05:19
Происшествия

В прифронтовом районе Донецка прогремела серия взрывов

Крупный пожар, сопровождающийся серией взрывов, произошел в прифронтовой части Донецка утром 25 сентября.
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Происшествия

Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска

В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Музыка

Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите

Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
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Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
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На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
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Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге

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РИА Новости 23 сентября в 15:12
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Общая газета.RU вчера в 07:57
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Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
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Происшествия

Судно с моряками из России село на мель в Швеции

Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции в районе Хельсингборга (провинция Сконе), передаёт телеканал SVT.
RT на русском 03:12
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Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
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Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
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Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы

Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
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Закон уточняет, что от НДФЛ теперь будут освобождаться доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими в таких чрезвычайных ситуациях гражданами, а также членами их семей.
РИА Новости 05:31
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Анастасия Заворотнюк оформила завещание

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
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На Украине предложили провести новую границу с Россией

В 2003 году между Россией и Украиной был заключен Договор о российско-украинской государственной границе, но линию соприкосновения так и не провели.
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Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
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Юрий Чайка проведёт совещание в Красноярском крае

В Красноярском крае на 25 сентября запланировано совещание с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки.
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В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

RuNews24.ru вчера в 08:50
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