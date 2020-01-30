Политика
РИА НовостиНебензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
"Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией", - добавил он. Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил авторам "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, что Голанские высоты – это территория Сирии.РИА Новостивчера в 21:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Небензя заявил авторам «сделки века», что Голанские высоты принадлежат Сирии
Московский Комсомолецвчера в 21:59
Небензя напомнил авторам «сделки века» о принадлежности Голанских высот
Российская газетавчера в 21:55
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Происшествия
На месте гибели тракториста в Сыктывкаре работают водолазы
Как рассказали в ГУ МЧС региона, сейчас на месте работают водолазы.
Политика
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Группа французских граждан, чьи родственники эмигрировали с полуострова в 1920-х годах, попросила парламент Крыма помочь с переездом на полуостров на постоянное место жительства, сообщил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Общество
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Политика
Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России
Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Технологии
В приложении Google Phone нашли функцию записи разговора
В последней версии приложения для набора номеров Google Phone была обнаружена функция, которая может поддерживать транскрипцию вызовов, что напоминает приложение Recorder для Pixel 4, передает The Verge.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Политика
Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
Общество
Японский миллиардер прекратил поиски спутницы для полета на Луну
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава заявил, что прекращает поиски спутницы для полета на Луну, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Политика
Посольство России отреагировало на новые санкции США
Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Наука
Рынок морепродуктов не был источником коронавируса, считают ученые
Описание первых клинических случаев, опубликованное в журнале The Lancet, опровергает гипотезу о том, что первоначальным источником коронавируса 2019-nCoV был оптовый рынок морепродуктов Хуанань в Ухане.
Политика
В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой
В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Политика
Суд в Амстердаме продлил приём документов по делу о скифском золоте
Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году.
Общество
Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из столичной больницы, куда он был доставлен 28 января из-за проблем с желудком.
Политика
Трамп указал на желание Болтона развязать «шестую мировую войну»
Трамп указал на то, что многие политики США отговаривали его дать должность советника Болтону, но он их не послушал.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Экономика
В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»
Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
Авто
Tesla рассказала о рекордных поставках электромобилей
В четвертом квартале 2019 года Tesla установила новый рекорд поставок, передав клиентам более 112 тысяч своих электромобилей.
Политика
МЧС планирует создать единую систему гражданской защиты
МЧС РФ планирует создать систему гражданской защиты, объединив ныне существующую РСЧС (Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и систему ГО (Гражданской обороны).
Космос