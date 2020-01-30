Политика

Народные новостиНародные новостиНебензя напомнил США, что Голанские высоты принадлежат Сирии

Постпред РФ добавил, что Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией. Предложенная США "сделка века" предусматривает создание государства Палестины и его демилитаризацию, а также сохранение за Израилем контроля над востоком реки Иордан и Иерусалимом.
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с чего всё началось

Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил авторам "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, что Голанские высоты – это территория Сирии.
РИА Новостивчера в 21:21

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Небензя напомнил картографам «сделки века», что Голаны – это Сирия

Комсомольская правда01:00

Голанские высоты – территория Сирии, напомнил Небензя авторам «сделки века»

REGNUM00:12

Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии

РИА Новостивчера в 21:21

Небензя заявил авторам «сделки века», что Голанские высоты принадлежат Сирии

Московский Комсомолецвчера в 21:59

Небензя напомнил авторам «сделки века» о принадлежности Голанских высот

Российская газетавчера в 21:55

Небензя напомнил авторам «сделки века» о территориальной принадлежности Голан

Известиявчера в 22:50

Карта «сделки века»: Россия указала на ошибку американских географов

РЕН ТВвчера в 21:02
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Авто

Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo

Новые автомобили 28 января в 21:52
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в начале торгов в среду утром вырос на 3 копейки – до 62,32 рубля, курс евро поднялся на 2 копейки – до 68,64 рубля.
Взгляд.ру вчера в 02:16
Общество

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» оборудовали новой гиперзвуковой ракетой

Конструктор добавил, что новая ракета стала еще быстрее, а также не требует большого количества взрывчатого вещества и может более эффективно поражать цель на высокой скорости.
Капитал страны вчера в 12:20
Футбол

Александр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»

Вести.Ru вчера в 13:00
Происшествия

СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай

Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, которое занималось контрабандой с Дальнего Востока в КНР ценных пород дерева на сумму свыше 458 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новости 01:05
Политика

США расширили санкции в отношении России

Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.
Вести.Ru вчера в 14:24
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
RT на русском вчера в 13:07
Здоровье

В Крыму открываются гериатрические кабинеты

Как сообщил главный внештатный гериатр Минздрава РК Игорь Лукьянов, гериатрические кабинеты работают в 17 поликлиниках по всему полуострову.
Krym.News вчера в 05:29
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Газета.Ru вчера в 16:53
Общество

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Известия 00:00
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru 28 января в 09:12
Происшествия

Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок

В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Lenta.ru 00:37
Происшествия

Нефтяной танкер горит у берегов ОАЭ

У берегов ОАЭ загорелся нефтяной танкер.
Газета.Ru вчера в 13:14
Армия и оружие

МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы

Москва намерена способствовать поддержанию обороноспособности Венесуэлы, но речи о совместных военных учениях не идёт, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
РИА Новости 02:03
Экономика

В пенсионный план добавили идею денег

Финансовые власти рассматривают возможность распространения программы софинансирования со стороны государства, действующей сейчас в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), и на разрабатываемый гарантированный пенсионный план, в который можно будет конвертировать и пенсионные накопления граждан по ОПС.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Здоровье

Онищенко назвал препараты для лечения китайского коронавируса

В медицинской практике применяется около 30 лекарственных препаратов, которые работают против нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Профиль 27 января в 08:43
Происшествия

Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Общество

Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Российская газета вчера в 07:06
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Интерфакс вчера в 14:30
Армия и оружие

На жилищные субсидии военным выделят более 100 млрд рублей

Государство уделяет большое внимание обеспечению социальной стабильности военнослужащих российской армии.
Pravda.Ru вчера в 06:05
Происшествия

В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

РИА Новости 03:09
Авто

FAW привезет новые кроссовер и седан в Россию

Известный китайский автопроизводитель FAW намерен к осени 2020 года начать продажи на рынке России одновременно двух новинок.
Rusargument вчера в 00:29
Кино

Марго Робби объяснила отсутствие Джареда Лето в фильме «Хищные птицы»

ToDay News Ufa вчера в 23:19
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Гаджеты

Apple выписали гигантский штраф

Суд Лос-Анджелеса выписал Apple и Broadcom гигантский штраф в размере 1,1 миллиарда долларов за нарушение четырех патентов по технологии wi-fi.
Lenta.ru 02:54
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 28 января в 10:42
Политика

Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России

Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России.
RT на русском 03:03
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