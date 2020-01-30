Политика
Народные новостиНебензя напомнил США, что Голанские высоты принадлежат Сирии
Постпред РФ добавил, что Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией. Предложенная США "сделка века" предусматривает создание государства Палестины и его демилитаризацию, а также сохранение за Израилем контроля над востоком реки Иордан и Иерусалимом.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил авторам "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, что Голанские высоты – это территория Сирии.РИА Новостивчера в 21:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Небензя заявил авторам «сделки века», что Голанские высоты принадлежат Сирии
Московский Комсомолецвчера в 21:59
Небензя напомнил авторам «сделки века» о принадлежности Голанских высот
Российская газетавчера в 21:55
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Авто
Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» в начале торгов в среду утром вырос на 3 копейки – до 62,32 рубля, курс евро поднялся на 2 копейки – до 68,64 рубля.
Общество
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» оборудовали новой гиперзвуковой ракетой
Конструктор добавил, что новая ракета стала еще быстрее, а также не требует большого количества взрывчатого вещества и может более эффективно поражать цель на высокой скорости.
Футбол
Александр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»
Происшествия
СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай
Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, которое занималось контрабандой с Дальнего Востока в КНР ценных пород дерева на сумму свыше 458 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
Политика
США расширили санкции в отношении России
Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Здоровье
В Крыму открываются гериатрические кабинеты
Как сообщил главный внештатный гериатр Минздрава РК Игорь Лукьянов, гериатрические кабинеты работают в 17 поликлиниках по всему полуострову.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Общество
Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла
Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Происшествия
Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок
В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Происшествия
Нефтяной танкер горит у берегов ОАЭ
У берегов ОАЭ загорелся нефтяной танкер.
Армия и оружие
МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы
Москва намерена способствовать поддержанию обороноспособности Венесуэлы, но речи о совместных военных учениях не идёт, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Экономика
В пенсионный план добавили идею денег
Финансовые власти рассматривают возможность распространения программы софинансирования со стороны государства, действующей сейчас в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), и на разрабатываемый гарантированный пенсионный план, в который можно будет конвертировать и пенсионные накопления граждан по ОПС.
Здоровье
Онищенко назвал препараты для лечения китайского коронавируса
В медицинской практике применяется около 30 лекарственных препаратов, которые работают против нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Общество
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Армия и оружие
На жилищные субсидии военным выделят более 100 млрд рублей
Государство уделяет большое внимание обеспечению социальной стабильности военнослужащих российской армии.
Авто
FAW привезет новые кроссовер и седан в Россию
Известный китайский автопроизводитель FAW намерен к осени 2020 года начать продажи на рынке России одновременно двух новинок.
Кино
Марго Робби объяснила отсутствие Джареда Лето в фильме «Хищные птицы»
Гаджеты
Apple выписали гигантский штраф
Суд Лос-Анджелеса выписал Apple и Broadcom гигантский штраф в размере 1,1 миллиарда долларов за нарушение четырех патентов по технологии wi-fi.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Политика
Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России
Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России.