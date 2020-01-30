Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил авторам "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, что Голанские высоты – это территория Сирии.

с чего всё началось

Постпред РФ добавил, что Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией. Предложенная США "сделка века" предусматривает создание государства Палестины и его демилитаризацию, а также сохранение за Израилем контроля над востоком реки Иордан и Иерусалимом.

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