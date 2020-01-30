Политика
РИА НовостиНебензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
"Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией", - добавил он. Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
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с чего всё началось
Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил авторам "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, что Голанские высоты – это территория Сирии.РИА Новостивчера в 21:21
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Небензя заявил авторам «сделки века», что Голанские высоты принадлежат Сирии
Московский Комсомолецвчера в 21:59
Небензя напомнил авторам «сделки века» о принадлежности Голанских высот
Российская газетавчера в 21:55
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