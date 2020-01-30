Политика

РИА НовостиРИА НовостиНебензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии

"Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией", - добавил он. Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
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с чего всё началось

Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил авторам "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, что Голанские высоты – это территория Сирии.
РИА Новостивчера в 21:21

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Небензя напомнил картографам «сделки века», что Голаны – это Сирия

Комсомольская правда01:00

Голанские высоты – территория Сирии, напомнил Небензя авторам «сделки века»

REGNUM00:12

Небензя напомнил авторам «сделки века» о территориальной принадлежности Голан

Известиявчера в 22:50

Небензя заявил авторам «сделки века», что Голанские высоты принадлежат Сирии

Московский Комсомолецвчера в 21:59

Небензя напомнил авторам «сделки века» о принадлежности Голанских высот

Российская газетавчера в 21:55

Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии

РИА Новостивчера в 21:21

Карта «сделки века»: Россия указала на ошибку американских географов

РЕН ТВвчера в 21:02
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Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

РБК вчера в 08:25
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
РИА Новости вчера в 14:52
Политика

Помилованная президентом РФ израильтянка Иссахар вышла на свободу

Известия 01:16
Здоровье

Кому предназначено самое дорогое в мире лекарство

Объяснила, что есть лекарство "Спинраза", но его пока мало кто получает. А в Екатеринбурге препарат еще не закупили.
РИА Новости 00:00
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru вчера в 22:31
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Транспорт

На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
RT на русском 00:26
Экономика

Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Южный Федеральный 27 января в 20:39
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Политика

Посольство России отреагировало на новые санкции США

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
RT на русском вчера в 19:12
Футбол

В «Спартак» может перейти футболист сборной Уругвая

Итальянские СМИ пишут, что «Милан» может вернуть 26-летнего футболиста из аренды, но при этом сообщают про возможный вариант со «Спартаком».
Sport24.ru вчера в 23:33
Общество

Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
РБК вчера в 18:33
Авто

Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей в РФ

Автоновости дня вчера в 08:30
Теннис

Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
RT на русском 00:31
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Кино

Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
КиноПоиск 28 января в 01:08
Футбол

Уткин: по контракту Кокорин получает в «Зените» 20 тысяч рублей

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что после возвращения из колонии зарплата Александра Кокорина в «Зените» резко упала.
МР7.ру 28 января в 02:28
Здоровье

Минздрав РФ вернет пункт о ВМП в порядок оказания медпомощи пожилым

Минздрав России намерен вернуть пункт об оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", уточнив критерии ее оказания.
Будущее России. Национальные проекты 28 января в 10:39
Экономика

Трутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе.
РБК 00:44
Экономика

Состояние Илона Маска увеличилось за час на $2,3 млрд

Резкий рост капитализации компании Tesla увеличил состояние предпринимателя Илона Маска на $2,3 млрд за час вечером 29 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржевых торгов.
REGNUM вчера в 23:50
Футбол

Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram

Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

Путин снял с должности главу Чувашии

Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
REGNUM вчера в 10:49
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Шоу-бизнес

В Мексике исчезла актриса Наталья Андрейченко, ее ищут уже сутки

27 января PR-директор Андрейченко Ян Трунцев заявил о том, что актриса пропала.
Югополис 27 января в 13:04
Политика

Трамп указал на способность Болтона развязать «шестую мировую войну»

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник.
Lenta.ru 01:22
Шоу-бизнес

Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой

Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Что происходит вчера в 16:25
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 170 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.
Взгляд.ру вчера в 20:25
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Общество

МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей

В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
РБК вчера в 23:27
Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии

Вахтовый автобус на базе грузовика КамАЗ перевернулся в Оймяконском районе Якутии, сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.
REGNUM вчера в 21:01
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