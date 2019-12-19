Политика

Газета.RuГазета.RuНебензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Его комментарий опубликован на сайте российского постоянного представительства.
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