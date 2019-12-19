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Общество В Домодедово задержали сразу 40 израильтян Посольство Израиля в Москве сообщило о задержании около 40 своих граждан в аэропорту Домодедово. Причины пока остаются неизвестными.

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