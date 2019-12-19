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Газета.RuНебензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Его комментарий опубликован на сайте российского постоянного представительства.
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Конечно, сегодня победителей нет, есть только проигравшие. Это простые сирийские граждане, которые рискуют в будущем остаться без помощи. Попытки возложить на Россию ответственность за то, что механизм не был продлен, абсолютно необоснованы.
— Василий Небензя, дипломатФАН 00:30
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