Общество
ИзвестияНебензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента. «Москва согласна с оценками проведенного ООН расследования избиения сотрудников организации, включая гражданина РФ», — цитирует его ТАСС.
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В свете изложенного полагаем, что Совет Безопасности должен отреагировать на сложившуюся ситуацию. Нами подготовлен проект заявления председателя СБ, в котором отражены перечисленные в нашем выступлении сюжеты.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости вчера в 21:03
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Экономика
Госдума займется решением проблем ипотечных квартир с детскими долями
Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые смогут решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
ФедералПресс 03:58
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
РИА Новости 04:09
Политика
Путин пригрозил ужесточением наказания за врачебные ошибки
Владимир Путин поручил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и вице-премьеру Ольге Голиковой поработать над этим вопросом.
RuNews24.ru вчера в 08:24
Общество
Закон об изоляции Рунета сегодня вступил в силу
Напомню, закон, который позволяет Роскомнадзору в худшем случае изолировать российский сегмент интернета от мировой сети, вызвал массу критики.
Эхо Москвы 04:02
Политика
Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза
Отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 01:13
Происшествия
В Петербурге произошел пожар в здании автосервиса
Загорелось одноэтажное здание на улице Салова. «Фонтанка» отмечает, что пожар произошел в здании автосервиса.
РБК 03:03
Хоккей
Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе
RT на русском 03:50
Политика
Госдеп заявил о вмешательстве «российских троллей» в протесты в Чили
Представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон видит признаки того, что «российские тролли» в социальных сетях мешают политическому диалогу в Чили, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 19:57
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Здоровье
Диетологи рассказали о пользе тыквы для здоровья 80% россиян
Evo-rus.com вчера в 04:08
Экономика
Экспорт подсолнечника из РФ может побить рекорд 2001 года
Экспорт подсолнечника из России по итогам нынешнего сезона может составить 500 тысяч тонн и превысить рекордные показатели 2000−2001 годов.
REGNUM 03:07
Шоу-бизнес
Рудковская призналась, что поправилась из-за гормональной терапии
Звездный продюсер призналась, что в эфире зрители увидят ее слегка поправившейся.
Телепрограмма 30 октября в 14:43
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета вчера в 03:57
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Политика
Украина отказалась платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 02:34
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Хоккей
Дубль Ткачука принес «Калгари» победу над «Нэшвиллом»
Калгари выиграл у Нэшвилла (6:5 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой признан форвард огоньков Мэттью Ткачук.
Советский спорт вчера в 23:59
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости 30 октября в 19:44
Наука
Врачи рассказали, как сердце предупреждает о развитии рака
Вечерний курьер вчера в 05:35
Кино
Фёдор Добронравов раскрыл детали нового сезона «Сватов»
Российский актёр Фёдор Добронравов поделился новыми деталями седьмого сезона сериала «Сваты».
News.ru 30 октября в 06:25
Здоровье
Названы продукты, запускающие воспаление в организме
Воспалительные процессы могут возникать в организме, в том числе, и из-за некоторых продуктов питания, утверждают зарубежные медики.
Волгоградская правда 29 октября в 22:02
Культура
Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Мойка78 вчера в 11:00