Общество

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Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента. «Москва согласна с оценками проведенного ООН расследования избиения сотрудников организации, включая гражданина РФ», — цитирует его ТАСС.
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Василий Небензя
В свете изложенного полагаем, что Совет Безопасности должен отреагировать на сложившуюся ситуацию. Нами подготовлен проект заявления председателя СБ, в котором отражены перечисленные в нашем выступлении сюжеты.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости вчера в 21:03

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