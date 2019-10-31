Общество
ИзвестияНебензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента. «Москва согласна с оценками проведенного ООН расследования избиения сотрудников организации, включая гражданина РФ», — цитирует его ТАСС.
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В свете изложенного полагаем, что Совет Безопасности должен отреагировать на сложившуюся ситуацию. Нами подготовлен проект заявления председателя СБ, в котором отражены перечисленные в нашем выступлении сюжеты.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости вчера в 21:03
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Небензя шокирован подробностями избиения российского дипломата в Косово
Национальная служба новостей00:45
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