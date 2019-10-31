Общество

ИзвестияИзвестияНебензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента. «Москва согласна с оценками проведенного ООН расследования избиения сотрудников организации, включая гражданина РФ», — цитирует его ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать65
Василий Небензя
В свете изложенного полагаем, что Совет Безопасности должен отреагировать на сложившуюся ситуацию. Нами подготовлен проект заявления председателя СБ, в котором отражены перечисленные в нашем выступлении сюжеты.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости вчера в 21:03

Подробнее о событии

Небензя шокирован подробностями избиения российского дипломата в Косово

Национальная служба новостей00:45

Небензя назвал нападение на российского дипломата в Косово «шокирующим»

РИА Новостивчера в 23:56

Небензя призвал Совбез осудить нападение на дипломата Краснощёкова

RT на русскомвчера в 20:48

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Известиявчера в 17:32

В ООН потребовали прекратить расследование в отношении дипломата Краснощекова

Интерфаксвчера в 16:31

Глава МИД Сербии призвал Совбез осудить действия Косова в отношении сотрудников ООН

ТАССвчера в 17:05

ООН требует от Косова осудить полицейских за нападение на дипломата РФ

РЕН ТВвчера в 15:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 00:06
Политика

Депутат Рады расплакалась во время заседания

Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
RT на русском 02:35
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru вчера в 05:56
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Общество

Систему «Гонец» предложили использовать в мониторинге транспорта

Помимо российской системы "Гонец", на территории России действуют зарубежные спутниковые системы подвижной связи.
РИА Новости 02:39
Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 29 октября в 08:23
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Гаджеты

Фронтальная камера Xiaomi Mi Note 10 впервые демонстрирует возможности

iXBT.com вчера в 23:56
Общество

Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России

Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество

На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.
ТВ Центр 30 октября в 11:20
Общество

С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП

С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Интерфакс вчера в 20:22
Здоровье

Названы диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Врачи перечислили диагностируемые, но несуществующие на самом деле заболевания.
МедиаПоток вчера в 13:00
Общество

Микрокредиты в России запретили выдавать под залог жилья

С пятницы, 1 ноября, в России вступил в силу закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья или доли в нем, сообщает «Российская газета».
Lenta.ru вчера в 17:05
Футбол

Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола

Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Экономика

Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России

Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
РБК 00:00
Происшествия

СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону

"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru 30 октября в 15:59
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Шоу-бизнес

Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»

Культуромания 30 октября в 12:37
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Технологии

На Ростовской АЭС могут испытать «противоаварийное» ядерное топливо

Ранее в четверг топливная компания Росатома ТВЭЛ сообщила, что первая фаза реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива прошла успешно.
РИА Новости вчера в 05:50
Авто

Начались продажи кроссовера Hyundai Creta нового поколения

Компания Hyundai объявила начало продаж компактного кроссовера ix25/Creta нового поколения.
Новые автомобили 28 октября в 23:24
Политика

Путин пригрозил ужесточением наказания за врачебные ошибки

Владимир Путин поручил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и вице-премьеру Ольге Голиковой поработать над этим вопросом.
RuNews24.ru вчера в 08:24
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском 30 октября в 15:05
Футбол

«Ливерпуль» обсуждает варианты участия в Кубке лиги и на клубном ЧМ

Ранее главный тренер англичан Юрген Клопп заявил, что его команда может прекратить участие в Кубке лиги из-за участия в клубном чемпионате мира.
Матч ТВ 02:11
Политика

В НАТО призвали Россию вернуть Крым Украине

В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Международная жизнь вчера в 09:30
Здоровье

Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей

Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Коммерсантъ вчера в 11:45
Политика

Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз

Россия не ставит вопрос о создании военного союза с Китаем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 01:20
Как работают Яндекс.Новости?
Сербия и независимость КосовоБольше новостей по теме
Главное