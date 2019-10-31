Общество
РИА НовостиНебензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»
Небензя призвал Совет Безопасности решительно осудить нападение на Краснощекова и наказать виновных. Он добавил, что Россия "согласна с выводом представителя ООН" по инциденту с российским дипломатом.
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Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Политика
Дан старт процедуре импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 11:35
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы звезд от новогодних корпоративов
Рамблер вчера в 11:11
Общество
Депутат облдумы Выголов дал показания по делу «Грин Агро»
По мнению следствия, трое чиновников необоснованно дали деньги компании "Грин Агро-Сахалин", чтобы та реализовала инвестпроект по строительству животноводческой фермы.
Сахалин.Инфо 19:11
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Марсель»
«Монако» прошёл «Марсель» на стадии 1/16 финала Кубка лиги Франции.
Евро-футбол.ру вчера в 18:00
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Наука
Ученые назвали тревожный признак скорой смерти
Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Экономика
Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%
Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
ТАСС 17:37
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Политика
Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября
Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня 09:30
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 03:01
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru 29 октября в 16:05
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM 17:17
Политика
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 18:24
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем
В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.
RT на русском 03:41
Армия и оружие
Российская «Булава» не может стрелять на запад
Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
ГЛАС.RU 02:52
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Армия и оружие
Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов
ИА Новороссия 09:29
Общество
Дональд Трамп сменил официальное место жительства на Флориду
По сведениям "Нью-Йорк таймс", еще в сентябре президент уведомил суд о том, что его постоянным адресом следует считать поместье Мар-а-Лаго в Палм Бич.
Эхо Москвы 22:12
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова считает себя плохой мамой
Сама Решетова признается, что всё равно чувствует себя плохой мамой, оставляя ребёнка даже на пару часов.
Bimru.ru 04:47
Футбол
«Ливерпуль» и «Арсенал» забили 10 голов в матче Кубка лиги
«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка Английской лиги в серии пенальти, после того как основное время матча завершилось со счетом 5:5.
Metaratings 02:23
Футбол
Россия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020
Обе команды вышли в элитный раунд отбора Евро-2020.
Чемпионат вчера в 14:25
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
RT на русском вчера в 02:08
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
РБК 18:37
Экономика
Долговая нагрузка в России достигла максимума
Согласно подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Московский Комсомолец 14:29