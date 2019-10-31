Общество

РИА НовостиРИА НовостиНебензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»

Небензя призвал Совет Безопасности решительно осудить нападение на Краснощекова и наказать виновных. Он добавил, что Россия "согласна с выводом представителя ООН" по инциденту с российским дипломатом.
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Небензя призвал Совбез осудить нападение на дипломата Краснощёкова

RT на русском20:48

Небензя раскрыл детали нападения на российского сотрудника ООН в Косове

РБК18:18

Глава МИД Сербии призвал Совбез осудить действия Косова в отношении сотрудников ООН

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Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

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В ООН потребовали прекратить расследование в отношении дипломата Краснощекова

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РФ подготовила проект заявления председателя СБ ООН по нападению в Косово

РИА Новости21:03

ООН требует от Косова осудить полицейских за нападение на дипломата РФ

РЕН ТВ15:56
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Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

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Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Политика

Дан старт процедуре импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 11:35
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы звезд от новогодних корпоративов

Рамблер вчера в 11:11
Общество

Депутат облдумы Выголов дал показания по делу «Грин Агро»

По мнению следствия, трое чиновников необоснованно дали деньги компании "Грин Агро-Сахалин", чтобы та реализовала инвестпроект по строительству животноводческой фермы.
Сахалин.Инфо 19:11
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Марсель»

«Монако» прошёл «Марсель» на стадии 1/16 финала Кубка лиги Франции.
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Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Космос

Найден опровергающий представления о Вселенной объект

Lenta.ru 09:43
Наука

Ученые назвали тревожный признак скорой смерти

Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Экономика

Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%

Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
ТАСС 17:37
Политика

Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Политика

Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября

Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня 09:30
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 03:01
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru 29 октября в 16:05
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM 17:17
Политика

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 18:24
Происшествия

В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем

В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.
RT на русском 03:41
Армия и оружие

Российская «Булава» не может стрелять на запад

Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
ГЛАС.RU 02:52
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Армия и оружие

Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов

ИА Новороссия 09:29
Общество

Дональд Трамп сменил официальное место жительства на Флориду

По сведениям "Нью-Йорк таймс", еще в сентябре президент уведомил суд о том, что его постоянным адресом следует считать поместье Мар-а-Лаго в Палм Бич.
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Шоу-бизнес

Анастасия Решетова считает себя плохой мамой

Сама Решетова признается, что всё равно чувствует себя плохой мамой, оставляя ребёнка даже на пару часов.
Bimru.ru 04:47
Футбол

«Ливерпуль» и «Арсенал» забили 10 голов в матче Кубка лиги

«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка Английской лиги в серии пенальти, после того как основное время матча завершилось со счетом 5:5.
Metaratings 02:23
Футбол

Россия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020

Обе команды вышли в элитный раунд отбора Евро-2020.
Чемпионат вчера в 14:25
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

RT на русском вчера в 02:08
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
РБК 18:37
Экономика

Долговая нагрузка в России достигла максимума

Согласно подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Московский Комсомолец 14:29
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