Политика

Российская газетаРоссийская газетаНебензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности организации, посвященном Украине. Мероприятие проходит по инициативе РФ.
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Мэрия Благовещенска ведет работу по отчуждению муниципального имущества, которое находилось на праве оперативного управления за предприятием.
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Торбинский заявил, что не хочет возвращаться в Россию

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На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса

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Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
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Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
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В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
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Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
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Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции

О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
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«Боруссия» заплатит 25 миллионов евро за Джана

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Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

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