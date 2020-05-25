США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя обвинил США в создании протектората из Украины

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