Политика

РБКРБКНебензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани

Совет Безопасности ООН еще не обсуждал нарастание конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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с чего всё началось

Небензя назвал нулевыми перспективы выработки заявления СБ ООН после убийства Сулеймани

Совет Безопасности пока не обсуждал эскалацию конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.
ТАССвчера в 13:50

Подробнее о событии

Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН

РИА Новости00:46

Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Газета.Ruвчера в 16:00

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООH по атаке на посольство США

Известиявчера в 14:24

Небензя объяснил, почему было заблокировано заявление по посольству США в СБ ООН

Российская газетавчера в 14:31

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН с осуждением атаки на посольство США в Ираке

Интерфаксвчера в 14:53

Небензя назвал нулевыми перспективы выработки заявления СБ ООН после убийства Сулеймани

ТАССвчера в 13:50

Небензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани

РБКвчера в 15:54
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Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Армия и оружие

WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
РИА Новости 01:31
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
РБК 03:16
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье

Российская газета 03:44
Религия

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 16:10
Происшествия

Самолет Pegasus выкатился за пределы ВПП в аэропорту Стамбула

Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту им. Сабихи Гёкчен в Стамбуле.
ТАСС 02:27
Технологии

Компания Samsung представила искусственных людей

Компания Samsung заявила о создании искусственного человека, который фактически представляет собой реалистичный аватар.
Planet Today 05 января в 12:15
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Известия 05 января в 07:46
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 01:35
Технологии

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
ПРАЙМ 03 января в 19:15
Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона

Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
ТАСС 03:21
Армия и оружие

Какие задачи стоят перед российской армией в 2020 году

RT на русском вчера в 23:05
Армия и оружие

Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт

REGNUM вчера в 11:46
Кино

Брэд Питт получил «Золотой глобус» за роль в фильме Тарантино

Ранее стало известно, что Тарантино получил «Золотой глобус» в категории «Лучший сценарий» за работу над своей последней культовой лентой.
ФАН вчера в 02:00
Здоровье

Медики назвали признаки отсутствия онкологии у человека

Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
ToDay News Ufa вчера в 12:38
Происшествия

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
RT на русском 05 января в 03:56
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Известия вчера в 18:15
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами

Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Shraibikus News вчера в 12:56
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

Задержанными, по предварительным данным, оказались чиновник от представительства Свердловской области в Москве - постпред Александр Овчаров и Леонид Петухов.
РЕН ТВ вчера в 14:22
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Авто

Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой

Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой — производство автомобилей в Германии по итогам 2019 года опустилось до самых низких значений за последние 25 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Немецкой ассоциации автомобильной промышленности.
Lenta.ru 03:44
Общество

В Россию пришла аномально теплая погода

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
РИА Новости вчера в 20:05
Гаджеты

Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
iXBT.com вчера в 18:11
Гаджеты

Intel официально анонсировала свою первую дискретную видеокарту – DG1

Судя по всему, DG1 войдет в конфигурацию ноутбуков на базе процессоров Tiger Lake (преемники Ice Lake) – их Intel тоже официально представила сегодня.
iXBT.com 00:49
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия вчера в 15:18
Политика

На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
RT на русском 05 января в 15:37
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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