Политика
РБКНебензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани
Совет Безопасности ООН еще не обсуждал нарастание конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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Совет Безопасности пока не обсуждал эскалацию конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.ТАССвчера в 13:50
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Небензя объяснил, почему было заблокировано заявление по посольству США в СБ ООН
Российская газетавчера в 14:31
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