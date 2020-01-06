Политика

Газета.RuГазета.RuНебензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН, осуждающее нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря, так как оно не учитывало изменившиеся реалии, отметил Небензя. Он подчеркнул, что изначально Россия "решительно осудила" атаку на посольство, однако после этого был убит генерал Сулеймани.
Читать в источнике
Комментировать9
Василий Небензя
Мы всегда резко осуждаем атаки на какие-либо посольства в любых странах. И мы резко осудили атаку на американское посольство. Заявление Совбеза ООН было уже практически готово, оно было согласовано с нами, когда последовала атака 3 января. Не учитывать это было невозможно.
— Василий Небензя, дипломатНТВ 14:23
с чего всё началось

Небензя назвал нулевыми перспективы выработки заявления СБ ООН после убийства Сулеймани

Совет Безопасности пока не обсуждал эскалацию конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.
ТАСС13:50

Подробнее о событии

Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Газета.Ru16:00

Небензя назвал нулевыми перспективы выработки заявления СБ ООН после убийства Сулеймани

ТАСС13:50

Небензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани

РБК15:54

Небензя объяснил, почему было заблокировано заявление по посольству США в СБ ООН

Российская газета14:31

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН с осуждением атаки на посольство США в Ираке

Интерфакс14:53

Россия объяснила блокирование заявления Совбеза ООН по Ираку

Lenta.ru15:00

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООH по атаке на посольство США

Известия14:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Религия

Медведев с супругой приехали в храм Христа Спасителя на богослужение

RT на русском 16:52
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
Гаджеты

Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM

Компания Micron объявила о начале производства тестовых образцов регистровых модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM, которые предназначены для использования в серверах.
3DNews 11:29
Энергетика

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
РБК вчера в 02:55
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

Вести.Ru 08:35
Космос

На Марсе обнаружен скрытый континент

Скрытый континент, расположенный в южном полушарии Марса (обозначен пунктиром).
Ин-спейс.ру 11:00
Фигурное катание

Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
News.ru 15:00
Происшествия

Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Вести.Ru 10:17
Шоу-бизнес

Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья

На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Московский Комсомолец 11:14
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Известия вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной

21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
StarHit.ru вчера в 16:00
Кино

Появился трейлер пугающего фильма «Новые мутанты» от Marvel

Кинокомпания 20th Century Fox наконец-то выпустила полноценный трейлер картины «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна.
Телепрограмма 10:28
Политика

В Тегеране прощаются с убитым США генералом Сулеймани

Красная весна 08:55
Общество

Первая леди Украины появилась на публике в шлепках

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Lenta.ru 11:37
Шоу-бизнес

Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Discover24 05:03
Политика

Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

В понедельник в Twitter президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
Военное дело 10:26
Происшествия

Генпрокуратура завершила расследование дела Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что расследование уголовного дела в отношении дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой и других лиц завершено, сообщает пресс-служба ведомства.
Sputnik Таджикистан 06:34
Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru 09:36
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Газета.Ru 11:33
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 18:38
Фигурное катание

Загитова вернется к интенсивным тренировкам

МК-Спорт 10:57
Экономика

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
РИА Новости 11:50
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Взгляд.ру 15:42
Армия и оружие

Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 иранским целям, включая объекты культуры, подтверждением прогноза о вероятности ракетной войны США против Ирана.
РИА Новости вчера в 05:05
Экономика

Минимальная зарплата на Украине стала чуть больше российской и белорусской

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук заявил, что впервые с 2008 года минимальная заработная плата на Украине незначительно опередила аналогичные показатели России и Белоруссии.
Украина.ру 04 января в 08:07
Наука

Дети, демонстрирующие меньше страха и реже подражающие другим, становятся более черствыми и отстраненными взрослыми

Оказалось, дети, меньше демонстрирующие страх и переживание за родителя при первом тестировании, ко второму приобретали классические безразлично-безэмоциональные черты поведения.
Naked Science 08:05
Армия и оружие

Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности

Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Московский Комсомолец вчера в 17:23
Общество

Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии

Популярная в Instagram модель Кейлен Уорд (Kaylen Ward) собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая свои обнаженные снимки.
Lenta.ru 17:35
Игры

Grand Theft Auto V включена в подписку Xbox Game Pass для консолей

3DNews 04 января в 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное