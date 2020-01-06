Политика
Газета.RuНебензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН, осуждающее нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря, так как оно не учитывало изменившиеся реалии, отметил Небензя. Он подчеркнул, что изначально Россия "решительно осудила" атаку на посольство, однако после этого был убит генерал Сулеймани.
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Мы всегда резко осуждаем атаки на какие-либо посольства в любых странах. И мы резко осудили атаку на американское посольство. Заявление Совбеза ООН было уже практически готово, оно было согласовано с нами, когда последовала атака 3 января. Не учитывать это было невозможно.
— Василий Небензя, дипломатНТВ 14:23
с чего всё началось
Совет Безопасности пока не обсуждал эскалацию конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.ТАСС13:50
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Небензя объяснил, почему было заблокировано заявление по посольству США в СБ ООН
Российская газета14:31
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