Совет Безопасности пока не обсуждал эскалацию конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

с чего всё началось

Мы всегда резко осуждаем атаки на какие-либо посольства в любых странах. И мы резко осудили атаку на американское посольство. Заявление Совбеза ООН было уже практически готово, оно было согласовано с нами, когда последовала атака 3 января. Не учитывать это было невозможно.

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН, осуждающее нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря, так как оно не учитывало изменившиеся реалии, отметил Небензя. Он подчеркнул, что изначально Россия "решительно осудила" атаку на посольство, однако после этого был убит генерал Сулеймани.

Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

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