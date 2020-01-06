Совет Безопасности пока не обсуждал эскалацию конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

с чего всё началось

Ранее американские дипломаты обвинили Россию и Китай в том, что они заблокировали принятие документа с осуждением нападения на американское посольство в Багдаде. Постпред России отметил, что Москва осуждает любые атаки, нацеленные на дипломатические учреждения.

Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН

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