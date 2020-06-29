Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".

Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

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