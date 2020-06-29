Политика
Газета.RuНебензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
Происшествия
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо
Российский актер театра, кино, ТВ и актер озвучки Владислав Третьяк напал на жену с ножом.
Российская газета 09:16
Общество
Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:56
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Киберспорт
Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву
Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
Чемпионат 11:48
Общество
Мишустин изменил правила льготного автокредитования
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
Экономика
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
Общество
Сертификацию самолета МС-21 отложили на середину 2021 года
Российская сертификация самолета МС-21 отложена на середину 2021 года, первые поставки планируются в конце 2021 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:11
Энергетика
Поставки газа из России в Турцию в апреле упали почти на 70%
Поставки газа из России в Турцию в апреле вновь упали в годовом выражении – на 68,57% – до 470 млн кубометров.
Взгляд.ру 13:06
Футбол
«Сочи» накажет Кокорина за нарушение правил клуба
«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка ФК «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует Рубашко ТАСС.
RT на русском 12:44
Общество
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
РИА Новости 12:19
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 11:03
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Экономика
Налоговики напоминают о приближении сроков сдачи отчетности
Налоговая служба в информации от 25 июня напомнила о датах сдачи отчетности по налогам, пролонгированных Постановлением Кабмина РФ от 02.04.2020 № 409.
Время Бухгалтера 26 июня в 06:24
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Космос
У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла
Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor 26 июня в 09:22
Футбол
Матчи 1/2 финала Кубка России по футболу пройдут 19 июля
Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 13:15
Происшествия
На Крымском мосту перевернулась фура, гружённая щебнем
Фура со щебнем, двигаясь в сторону Таманского полуострова, снесла разделительный барьер, выехала на полосу встречного движения, после чего перевернулась.
REGNUM 13:29
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей 10:36
Шоу-бизнес
Айза Анохина назвала Настю Ивлееву «деревней»
Uznayvse.ru 08:35
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Общество
Мишустин: с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза
"С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза", - сказал председатель правительства в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.
ТАСС 09:34
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком
Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова.
Летидор 05:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36