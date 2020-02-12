Политика

RT на русскомRT на русскомНебензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.
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