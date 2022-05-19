RT на русскомНебензя: политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствияСегодня Совет Безопасности ООН проводит заседание по теме конфликтов и продовольственной безопасности.РЕН ТВПостпред подчеркнул, что откровенная политизация энергетического сотрудничества между странами и попытка резкого скачкообразного энергоперехода привели к усилению кризису продовольствия.РЕН ТВ9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.RT на русском8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.RT на русскомЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомРЕН ТВПодробнее о событииНебензя: политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствияRT на русском14:10Небензя назвал одну из причин продовольственного кризисаРЕН ТВ14:09Показать все источникиОценить10Поделиться