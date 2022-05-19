Будьте в Плюсе

Небензя: политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия

Сегодня Совет Безопасности ООН проводит заседание по теме конфликтов и продовольственной безопасности.
РЕН ТВ
Постпред подчеркнул, что откровенная политизация энергетического сотрудничества между странами и попытка резкого скачкообразного энергоперехода привели к усилению кризису продовольствия.
РЕН ТВ
9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.
RT на русском
8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.
RT на русском

Подробнее о событии

Небензя: политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия
RT на русском14:10
Небензя назвал одну из причин продовольственного кризиса
РЕН ТВ14:09
Показать все источники

Интересное

Милиция ДНР: 20 военных из 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен

За минувшие сутки 20 военнослужащих из 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен, сообщила Народная милиция ДНР.
РИА Новости13:03

ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евро

Банки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро, сообщили в ЦБ.
Коммерсантъ11:02

Ретейлер одежды LPP продаст российское подразделение китайскому консорциуму

Польский ретейлер одежды LPP (управляет брендами Reserved, House) принял решение о продаже российского подразделения китайскому консорциуму.
ТАСС11:54

Сенат США большинством голосов одобрил выделение Украине $40 млрд помощи

Большинство американских сенаторов поддержали выделение $40 млрд помощи Украине, трансляцию ведет C-SPAN.
РБК13:51

Блинкен: если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет

Если Украина прекратит воевать, то такого государства больше не будет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
RT на русском13:34

«Лига ставок» аннулировала четырехлетний контракт с РПЛ на 15 миллиардов рублей

Букмекерская компания «Лига Ставок» известила РПЛ о намерении отменить четырехлетний контракт, который должен был вступить в силу со следующего сезона, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на букмекера.
Бомбардир.ру10:33

McDonald’s продаст свой бизнес в России лицензиату Александру Говору

McDonald's продаст бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, сообщается в релизе компании.
РИА Новости09:07

В ОАЭ обнаружены три новых месторождения нефти на сотни миллионов баррелей

Третье новое месторождение содержит около 50 миллионов баррелей легкой и малосернистой нефти, им управляет Al Dhafra Petroleum.
Lenta.ru13:51

Джордж Буш подтвердил наличие биолабораторий Пентагона на территории Украины

Бывший президент США Джордж Буш — младший подтвердил, что на Украине действовали биолаборатории в рамках программы Пентагона.
RT на русском09:33

Глава Генштаба России и председатель Комитета начальников штабов ВС США провели переговоры

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли.
RT на русском11:31