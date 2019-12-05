Политика
Взгляд.руНебензя пообедал с Трампом в Белом доме
В Белом доме прошел ежегодный обед с участием постоянных представителей при ООН, передает РИА «Новости». Перед началом обеда Небензя поблагодарил Трампа за «тур по Белому дому», во время которого показали «китайскую комнату».
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Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года
По заявлению пресс-службы Пенсионного фонда РФ, пенсионные выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента с начала следующего года.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Происшествия
СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии
Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Политика
В Кремле выступили против трансграничного преследования россиян в США
Россия выступает за сотрудничество в расследованиях киберпреступлений с Соединенными Штатами, но против трансграничного преследования россиян США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Крымский суд закрыл парк львов «Тайган»
Общество
Кинологи назвали самые популярные в России породы собак
Армия и оружие
Иран развернул в Сирии свои новейшие средства ПВО
Иран развернул на территории Сирии свои собственные средства противовоздушной обороны.
Политика
Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже
Президент России Владимир Путин направляется на встречу в «нормандском формате» с серьезным настроем и желанием содействовать урегулированию конфликта на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Общество
Совет Федерации отказался от новогоднего корпоратива
Совет Федерации не планирует проводить новогодний корпоратив. Сенаторы ограничатся бокалом шампанского за свой счёт.
Происшествия
В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину
В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.
Общество
Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома
Политика
В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей
В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости
"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Политика
Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может оценить реакцию общества на приговор студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Шоу-бизнес
Сын Топалова и Тодоренко отмечает первый день рождения
Сын Топалова и Тодоренко отмечает первый день рождения Сегодня маленькому Майклу исполняется один год.
Армия и оружие
Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Здоровье
Пригрозили уголовкой: врачи ОДКБ написали третье письмо, в котором ответили защитникам главврача
Врачи, рассказавшие о низкой зарплате в ОДКБ, написали еще одно письмо, в котором обратились к другим сотрудникам больницы, в том числе к администрации и главному врачу Олегу Аверьянову.
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
Экономика
Почти 6 тысяч рабочих мест появится в Балакове
В ходе визита спикер Госдумы проанонсировал, что в рамках реализации 2-й очереди инвестпроекта на предприятии появится еще четыре тысячи рабочих мест.
Происшествия
В Челябинске маршрутка врезалась в остановку
В Челябинске выясняют причины ДТП с маршрутным такси, которое вылетев c дороги и пробив ограждение сбило пешехода.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.