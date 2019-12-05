Политика

Взгляд.руВзгляд.руНебензя пообедал с Трампом в Белом доме

В Белом доме прошел ежегодный обед с участием постоянных представителей при ООН, передает РИА «Новости». Перед началом обеда Небензя поблагодарил Трампа за «тур по Белому дому», во время которого показали «китайскую комнату».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Трамп и Небензя обменялись шутками в Белом доме

РЕН ТВ00:29

Постпред РФ при ООН рассказал о темах разговора с президентом США

Российская газетавчера в 21:49

Небензя пошутил, что не нашёл в Белом доме «российскую комнату»

RT на русскомвчера в 15:36

Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу

РИА Новостивчера в 21:27

Трамп и Небензя обменялись шутками на обеде в Белом доме

Известиявчера в 15:17

Небензя на ланче в Белом доме посетовал, что там нет русской комнаты

ТАССвчера в 15:14

Трамп пошутил о российской комнате в Белом доме

РБКвчера в 15:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года

По заявлению пресс-службы Пенсионного фонда РФ, пенсионные выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента с начала следующего года.
News-24.ru 00:53
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Происшествия

СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
РБК 05:07
Политика

В Кремле выступили против трансграничного преследования россиян в США

Россия выступает за сотрудничество в расследованиях киберпреступлений с Соединенными Штатами, но против трансграничного преследования россиян США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:51
Общество

Крымский суд закрыл парк львов «Тайган»

REGNUM 01:32
Общество

Кинологи назвали самые популярные в России породы собак

РИА Новости 00:45
Происшествия

В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля

РИА Новости 03:30
Армия и оружие

Иран развернул в Сирии свои новейшие средства ПВО

Иран развернул на территории Сирии свои собственные средства противовоздушной обороны.
Avia.pro 00:00
Происшествия

Директор ФБК Иван Жданов сообщил о своем задержании

Росбалт 05:17
Политика

Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

Президент России Владимир Путин направляется на встречу в «нормандском формате» с серьезным настроем и желанием содействовать урегулированию конфликта на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:14
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания вчера в 11:19
Общество

Совет Федерации отказался от новогоднего корпоратива

Совет Федерации не планирует проводить новогодний корпоратив. Сенаторы ограничатся бокалом шампанского за свой счёт.
Евразия Daily 04:32
Происшествия

В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину

В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.
РБК 03:16
Общество

Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома

РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

Экс-главу Щелковского района поймали на взятке

Вести.Ru 02:18
Политика

В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей

В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:48
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:40
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
Политика

Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может оценить реакцию общества на приговор студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
РБК 04:49
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух

Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
РБК вчера в 14:09
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Шоу-бизнес

Сын Топалова и Тодоренко отмечает первый день рождения

Сын Топалова и Тодоренко отмечает первый день рождения Сегодня маленькому Майклу исполняется один год.
Экспресс газета вчера в 01:43
Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Известия 05:01
Здоровье

Пригрозили уголовкой: врачи ОДКБ написали третье письмо, в котором ответили защитникам главврача

Врачи, рассказавшие о низкой зарплате в ОДКБ, написали еще одно письмо, в котором обратились к другим сотрудникам больницы, в том числе к администрации и главному врачу Олегу Аверьянову.
Екатеринбург Онлайн 04:40
Футбол

Экс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний

РБК 03:41
Игры

Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam

Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
CyberSport.ru вчера в 14:19
Экономика

Почти 6 тысяч рабочих мест появится в Балакове

В ходе визита спикер Госдумы проанонсировал, что в рамках реализации 2-й очереди инвестпроекта на предприятии появится еще четыре тысячи рабочих мест.
Саратов 24 04:18
Происшествия

В Челябинске маршрутка врезалась в остановку

В Челябинске выясняют причины ДТП с маршрутным такси, которое вылетев c дороги и пробив ограждение сбило пешехода.
Российская газета 02:02
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Известия вчера в 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное