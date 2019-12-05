Политика

Взгляд.руВзгляд.руНебензя пообедал с Трампом в Белом доме

В Белом доме прошел ежегодный обед с участием постоянных представителей при ООН, передает РИА «Новости». Перед началом обеда Небензя поблагодарил Трампа за «тур по Белому дому», во время которого показали «китайскую комнату».
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Трамп и Небензя обменялись шутками в Белом доме

РЕН ТВ00:29

Постпред РФ при ООН рассказал о темах разговора с президентом США

Российская газетавчера в 21:49

Небензя на ланче в Белом доме посетовал, что там нет русской комнаты

ТАССвчера в 15:14

Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу

РИА Новостивчера в 21:27

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RT на русскомвчера в 15:36

Небензя обсудил с Трампом проблемы невыдачи виз российским дипломатам

Известиявчера в 21:35

Трамп пошутил о российской комнате в Белом доме

РБКвчера в 15:01
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Общество

Во Франции 800 тысяч человек вышли на улицы против пенсионной реформы

По данным полиции, на улицы города вышли 65 тысяч манифестантов.
Говорит Москва вчера в 14:48
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Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок

Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
URA.Ru 04 декабря в 20:17
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Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова

Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля».
РБК 02:21
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Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Известия 02:06
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Названы опасные для мозга неожиданные продукты

Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.
Ugpressa.ru 04 декабря в 07:36
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В видео Билли Айлиш изображает потребителя ксанакса, медицинского препарата, очень популярного среди наркопотребителей (и смертельно опасного при небрежном отношении).
Афиша Daily вчера в 13:56
Происшествия

В Одессе нашли тело еще одного погибшего при пожаре в колледже

МИР 24 00:42
Общество

WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 20:26
Кино

Тина Канделаки снимет эротические триллеры и комедии для ivi

Ведомости 01:00
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
РИА Новости вчера в 23:10
Политика

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
РИА Новости вчера в 21:35
Экономика

Saudi Aramco провела крупнейшее в истории IPO

Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд.
ТАСС вчера в 14:22
Политика

Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН, заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
REGNUM вчера в 21:55
Политика

Медведев: YouTube в России запрещать никто не собирается

Кстати, трансляция пресс-конференции Дмитрия Медведева ведется в том числе на YouTube-канале правительства России.
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256 опора Крымского моста, одна из немногих, была построена со специальной перемычкой между двумя опорами-колоннами, именно на ней и появилось граффити работы неизвестного автора.
Neva.Today вчера в 09:30
Общество

«Ядерный чемоданчик» впервые показали в раскрытом виде

Радио Sputnik вчера в 10:59
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Происшествия

Обвиняемый в крупном ДТП на Урале рассказал, почему не сдал кровь

REGNUM 02:04
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Общество

США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду

Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
РИА Новости вчера в 16:50
Авто

Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta

Через год должна появится и полностью электрическая версия хэтчбека с запасом хода до 300 км. Tata Altroz имеет длину менее 4 метров.
Tvoe-avto.com 04 декабря в 14:41
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Фигурное катание

Леонова: за победу в Финале Гран-при поборются Трусова и Косторная

Борьба за победу в Финале Гран-при по фигурному катанию развернется между россиянками Александрой Трусовой и Аленой Косторной, считает серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова.
РИА Новости 04 декабря в 09:57
Происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери

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РИА Новости 01:23
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Киев заявил о взыскании с «Газпрома» $2 млрд

В прошлую среду, 27 ноября, суд отказался удовлетворить жалобу "Газпрома" на решение арбитража, который обязал его выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд.
Газета.Ru 01:58
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Политика

Медведев предупредил о последствиях протестов

Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru вчера в 04:48
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