Постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом пошутил, что не нашёл там «российской комнаты», а только «китайскую», на что президент США Дональд Трамп ответил, что «позаботится об этом».

Небензя пошутил, что не нашёл в Белом доме «российскую комнату»

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