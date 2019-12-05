Политика

RT на русскомRT на русскомНебензя пошутил, что не нашёл в Белом доме «российскую комнату»

Постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом пошутил, что не нашёл там «российской комнаты», а только «китайскую», на что президент США Дональд Трамп ответил, что «позаботится об этом».
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Трамп и Небензя обменялись шутками на обеде в Белом доме

Известия15:17

Небензя пошутил, что не нашёл в Белом доме «российскую комнату»

RT на русском15:36

Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме

РИА Новости15:33

Небензя пошутил про «российскую комнату» в Белом доме

Газета.Ru15:57

Трамп и Небензя обменялись шутками в Белом доме

Lenta.ru15:16

Небензя на ланче в Белом доме посетовал, что там нет русской комнаты

ТАСС15:14

Трамп пошутил о российской комнате в Белом доме

РБК15:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Армия и оружие

NRK (Норвегия): сотни человек погибли, а Норвегия помалкивала (NRK)

На воздух взлетел оружейный склад, погибло несколько сот человек. Но Норвегия об этой трагедии узнала лишь через несколько недель.
ИноСМИ 16:30
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Национальная служба новостей 15:21
Здоровье

Медучреждения Сахалина поборются за статус «Доступной поликлиники»

Благодаря мониторингу, статус «Доступная поликлиника» появился у центральных районных больниц Ноглик, Тымовского и Александровска-Сахалинского, а также поликлиники №4 Южно-Сахалинска.
Deita.ru 02 декабря в 21:48
Политика

Медведев предупредил о последствиях протестов

Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Мой Брянск 06:57
Авто

Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign

В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.
Движок 03:53
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Известия 18:23
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК вчера в 05:31
Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

Газета.Ru вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk 13:05
Общество

США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине

Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Вести.Ru 11:30
Биатлон

Биатлонистка Куклина установила личный рекорд на этапе Кубка мира

РБК 13:10
Кино

В сети появился трейлер фильма «Черная вдова»

Действие нового фильма происходит между событиями «Капитана Америки: Гражданская война» и «Мстителями: Война бесконечности».
Inc-news.ru 03 декабря в 15:49
Происшествия

Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу

Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 13:30
Авто

Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Крупный бизнесмен рассказал о большой стоимости владения премиальный автомобилем Bugatti Veyron.
Car.ru 03 декабря в 07:31
Политика

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Кривое-зеркало.ру 18:28
Наука

Сухожилия и клапаны сердца оказались пьезоэлектриками

Успешная регистрация наблюдалась для сухожилий, стенок аорты и клапанов сердца.
N+1 05:33
Технологии

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Коммерсантъ 03 декабря в 22:55
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Происшествия

Пожар в Одессе: найдено тело второй погибшей

Вести.Ru 13:49
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском вчера в 08:57
Политика

Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что главное — чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».
RT на русском 05:10
Футбол

«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью

Газета.Ru вчера в 16:32
Футбол

«Арсенал» показал худшую безвыигрышную серию с 1977 года

«Арсенал» с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Sport24.ru 17:53
Игры

Хакеры лишили Assassin’s Creed Origins защиты Denuvo и VMProtect

Группа хакеров CODEX смогла полностью удалить системы защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Origins.
Игромания.ру 09:29
Здоровье

На Алтае стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.
Алтайская правда 05:28
Наука

Частое окрашивание и выпрямление волос может привести к раку груди

Исследователи из национального университета здоровья детально изучили данные около 46 тыс. женщин в возрасте от 35 до 74 лет, которые в 2003–2009 годах принимали участие в испытание Sister Study, посвященного глобальному изучению проблем окружающей среды и генов на развитие рака молочной железы.
Evo-rus.com 06:18
Происшествия

В Москве арестовали девять подозреваемых в причастности к терроризму

Мещанский суд Москвы арестовал девять предполагаемых участников террористической организации, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 01:24
Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ 07:38
Происшествия

Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем

Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-зa переохлаждения.
Известия 17:11
Кино

Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»

Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Российская газета вчера в 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное