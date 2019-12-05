Политика

REGNUMREGNUMНебензя пошутил об отсутствии «российской комнаты» в Белом доме

Шутка была озвучена перед началом ежегодного обеда президента США с участием постоянных представителей при Совете Безопасности ООН. Небензня поблагодарил Трампа за экскурсию по Белому дому и шутливо посетовал, что в резиденции президента США есть «китайская комната», но нет «российской».
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Трамп и Небензя обменялись шутками на обеде в Белом доме

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Небензя пошутил, что не нашёл в Белом доме «российскую комнату»

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Небензя на ланче в Белом доме посетовал, что там нет русской комнаты

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Трамп пошутил о российской комнате в Белом доме

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Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты

Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
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Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
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Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем

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YouTube назвал самые популярные видео года в России

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США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
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Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
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Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", активизировала укладку труб.
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Сборная РФ по плаванию установила мировой рекорд на чемпионате Европы

Сборная РФ по плаванию завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете на короткой воде 4х50 м комплексным плаванием, передает ТАСС.
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В Якутии директор предприятия запретил работникам выезд из района

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На Алтае стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.
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Звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун выходит замуж

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