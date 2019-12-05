Шутка была озвучена перед началом ежегодного обеда президента США с участием постоянных представителей при Совете Безопасности ООН. Небензня поблагодарил Трампа за экскурсию по Белому дому и шутливо посетовал, что в резиденции президента США есть «китайская комната», но нет «российской».

Небензя пошутил об отсутствии «российской комнаты» в Белом доме

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