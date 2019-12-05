Политика
РИА НовостиНебензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме
Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
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Общество
Поправки о налоге для самозанятых в 19 регионах прошли второе чтение
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект о распространении налогового режима для самозанятых еще на 19 регионов.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Политика
Зеленский и Макрон обсудили предстоящий саммит «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили детали предстоящего 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате".
Армия и оружие
Дальний беспилотник ВВС США впервые провел разведку к югу от Белгорода
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду, выполняя полет над Украиной, впервые приблизился к российской границе к югу от Белгорода, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Происшествия
Мужчина зарезал жену, тещу и ранил 2-летнюю дочь на Кубани
42-летний житель хутора Южный убил 37-летнюю супругу и 66-летнюю тещу, а также ранил собственную 2-летнюю дочь.
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Политика
Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Экономика
Глава «Транснефти» не видит целесообразности в приватизации компании
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает нецелесообразной приватизацию принадлежащего государству пакета обыкновенных акций компании.
Гаджеты
Realme представил для России флагманский смартфон X2 Pro
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Футбол
Назвавший фанатов фашистами Дзюба объяснился
Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба объяснил, кого именно из болельщиков он назвал фашистами.
Авто
Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron
Крупный бизнесмен рассказал о большой стоимости владения премиальный автомобилем Bugatti Veyron.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Общество
СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Происшествия
Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику
Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве, направлен из московского следственного изолятора "Бутырка" в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Политика
МИД Болгарии: Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве в качестве ответа на высылку российского дипломата в октябре.
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО
Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Армия и оружие
США направят против России «Золотую Орду»
Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Футбол
Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты
Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Единоборства
Мама и сестра Джошуа признались, что Поветкин заставил их волноваться
Российский боксёр Александр Поветкин во время пребывания в Саудовской Аравии встретился с мамой и сестрой экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» на своей странице в «Инстаграме».
Футбол
«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу
В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
Футбол
Аллегри рассказал, когда вернется к работе
Итальянец отметил, что планирует вернуться к работе летом 2020 года.
Наука
Создана ежемесячная противозачаточная таблетка
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
Происшествия
Бывших депутатов – братьев Глушковых экстрадировали из Грузии в Россию
Как сообщало ИА REGNUM, братьев Глушковых в России обвиняют в том, что, когда Александр был главой балахнинской администрации, то он и ещё ряд лиц, включая Владимира — депутата Земского собрания района — с помощью поддельных документов во время реконструкции автостанции «превратили» её в торговый центр.