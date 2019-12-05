Политика

РИА НовостиРИА НовостиНебензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме

Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
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Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме

РИА Новости15:33

Небензя на ланче в Белом доме посетовал, что там нет русской комнаты

ТАСС15:14

Трамп пошутил о российской комнате в Белом доме

РБК15:01

Небензя пошутил, что не нашёл в Белом доме «российскую комнату»

RT на русском15:36

Трамп и Небензя обменялись шутками на обеде в Белом доме

Известия15:17

Трамп и Небензя обменялись шутками в Белом доме

Lenta.ru15:16

Небензя пошутил про «российскую комнату» в Белом доме

Газета.Ru15:57
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Поправки о налоге для самозанятых в 19 регионах прошли второе чтение

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект о распространении налогового режима для самозанятых еще на 19 регионов.
Телеканал 360° вчера в 07:41
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Строительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Lenta.ru 08:59
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
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Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

Зеленский и Макрон обсудили предстоящий саммит «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили детали предстоящего 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате".
ТАСС 16:01
Армия и оружие

Дальний беспилотник ВВС США впервые провел разведку к югу от Белгорода

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду, выполняя полет над Украиной, впервые приблизился к российской границе к югу от Белгорода, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Интерфакс вчера в 07:20
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Мужчина зарезал жену, тещу и ранил 2-летнюю дочь на Кубани

42-летний житель хутора Южный убил 37-летнюю супругу и 66-летнюю тещу, а также ранил собственную 2-летнюю дочь.
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В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Газета.Ru 07:50
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Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Lenta.ru 09:01
Экономика

Глава «Транснефти» не видит целесообразности в приватизации компании

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает нецелесообразной приватизацию принадлежащего государству пакета обыкновенных акций компании.
ТАСС 16:11
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Realme представил для России флагманский смартфон X2 Pro

UfaTime.ru 12:57
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США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Газета.Ru 13:13
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Назвавший фанатов фашистами Дзюба объяснился

Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба объяснил, кого именно из болельщиков он назвал фашистами.
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Авто

Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Крупный бизнесмен рассказал о большой стоимости владения премиальный автомобилем Bugatti Veyron.
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Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Телепрограмма 03 декабря в 21:19
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Общество

СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
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Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

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Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве, направлен из московского следственного изолятора "Бутырка" в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.
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Ведомости вчера в 08:06
Политика

МИД Болгарии: Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве в качестве ответа на высылку российского дипломата в октябре.
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Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости вчера в 20:15
Армия и оружие

США направят против России «Золотую Орду»

Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Lenta.ru вчера в 01:13
Футбол

Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты

Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Газета.Ru 14:28
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Мама и сестра Джошуа признались, что Поветкин заставил их волноваться

Российский боксёр Александр Поветкин во время пребывания в Саудовской Аравии встретился с мамой и сестрой экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» на своей странице в «Инстаграме».
Чемпионат 16:40
Футбол

«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
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Аллегри рассказал, когда вернется к работе

Итальянец отметил, что планирует вернуться к работе летом 2020 года.
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Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam

Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
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Бывших депутатов – братьев Глушковых экстрадировали из Грузии в Россию

Как сообщало ИА REGNUM, братьев Глушковых в России обвиняют в том, что, когда Александр был главой балахнинской администрации, то он и ещё ряд лиц, включая Владимира — депутата Земского собрания района — с помощью поддельных документов во время реконструкции автостанции «превратили» её в торговый центр.
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