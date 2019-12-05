Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".

Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме

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