"Ожидаем ответа на наш последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов", – приводит слова Небензи РИА Новости.
Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами.
Условием проведения переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина является деэскалация со стороны России на Украине и стремление к дипломатии, заявила во вторник директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.