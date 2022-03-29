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Небензя потребовал объяснить использование националистами автомобиля ООН с дипномерами

Россия ждёт разъяснений в связи с информацией об использовании украинскими националистами в боевых действиях автомобиля ООН с дипломатическим номером.
RT на русском
"Ожидаем ответа на наш последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов", – приводит слова Небензи РИА Новости.
Москва 24
«Не можем не высказать озабоченность в связи с продолжающимися случаями изъятия автомобилей с символикой ООН Вооружёнными силами Украины»,— цитирует РИА Новости Небензю.
RT на русском
«Этой информацией в полной мере владеют наши коллеги в Вене. Важно, чтобы обе международные организации давали справедливую оценку подобным фактам», — подчеркнул Небензя.
Lenta.ru

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Небензя: Россия требует объяснить использование националистами на Украине автомобиля ООН с дипномером
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