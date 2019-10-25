Политика
ПолитРоссияНебензя призвал Запад не советовать России, как действовать в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации по ситуации в Сирии обратился к западным странам, чтобы они начали оказывать содействие в стабилизации обстановки в этой стране, а не раздавать советы.
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Мы постоянно слышим от вас инструкции о том, что мы должны или не должны делать. Я хочу задать вам вопрос — а что вы сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других?
— Василий Небензя, дипломатНародные новости 00:33
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