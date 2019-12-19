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Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отказ членов Совета Безопасности организации поддержать предложенную Москвой резолюцию о гуманитарной помощи Сирии.

Небензя прокомментировал отказ СБ ООН от предложения России по Сирии

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