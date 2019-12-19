Конечно, сегодня победителей нет, есть только проигравшие. Это простые сирийские граждане, которые рискуют в будущем остаться без помощи. Попытки возложить на Россию ответственность за то, что механизм не был продлен, абсолютно необоснованы.

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отказ членов Совета Безопасности организации поддержать предложенную Москвой резолюцию о гуманитарной помощи Сирии.

Небензя прокомментировал отказ СБ ООН от предложения России по Сирии

Футбол У Блинда диагностирован миокардит У защитника амстердамского «Аякса» Дейли Блинда диагностировали миокардит, сообщается на официальном сайте нидерландской команды.

Энергетика В новом контракте Газпрома и Нафтогаза нашли подводные камни Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что российская компания и «Нафтогаз» Украины подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам на транзит российского газа.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Фигурное катание Загитова исполнила поддержку из парного катания Олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила поддержку в паре с чешским фигуристом Ондреем Хотареком, который выступает в парном катании за Италию.

Политика Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.

Футбол Юнгберг ответил на вопрос о своём будущем в «Арсенале» Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг ответил на вопрос о своём будущем в клубе в свете назначения Микеля Артеты новым наставником команды.