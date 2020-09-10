Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.

С чего всё началось Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным Россия больше остальных заинтересована в прояснении произошедшего с блогером Алексеем Навальным, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости 17:27