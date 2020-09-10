Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным

Россия больше остальных заинтересована в прояснении произошедшего с блогером Алексеем Навальным, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
РИА Новости17:27
Подробнее о событии
RT на русском

Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

RT на русском18:23
Комсомольская правда

Небензя заявил, что у России нет оснований для начала расследования инцидента с Навальным

Комсомольская правда17:19
Lenta.ru

Названа самая заинтересованная в расследовании дела Навального страна

Lenta.ru18:08
Газета.Ru

Небензя заявил, что у РФ нет оснований для расследования инцидента с Навальным

Газета.Ru17:28
РИА Новости

Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным

РИА Новости17:27
ТАСС

Небензя заявил, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована теми, кому это выгодно

ТАСС18:19
РЕН ТВ

Небензя потребовал от ФРГ представить факты об инциденте с Навальным

РЕН ТВ17:13

Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный координационный совет (КС) -- единственными законными представителями Белоруссии.
Коммерсантъвчера в 16:55
1,2K

В Петербурге пес спас школьницу от изнасилования

В Санкт-Петербурге полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Газета.Ruвчера в 04:36
126

Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике

Центр имени Гамалеи категорически отвергает обвинения зарубежных учёных в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замдиректора по научной работе Денис Логунов.
RT на русскомвчера в 06:20
728

Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него

"Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, поступало ли от главы Кусинского района Юрия Лысякова заявление о нападении.
ТАССвчера в 07:35
25

Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новостивчера в 07:23
77

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В апреле-мае объем российского экспорта снизился на треть по сравнению с прошлогодним показателем, однако уже в июне отставание в объеме продаж российской продукции за рубеж заметно сократилось и составило 25%.
Российская газетавчера в 19:00
132

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,3K

Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.comвчера в 07:48
507