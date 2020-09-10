Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.В источнике
С чего всё началось
Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
Россия больше остальных заинтересована в прояснении произошедшего с блогером Алексеем Навальным, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
РИА Новости17:27
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Небензя заявил, что у России нет оснований для начала расследования инцидента с Навальным
Комсомольская правда17:19