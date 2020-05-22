Политика

РИА НовостиРИА НовостиНебензя рассказал, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Украина сама открыла путь к референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа. Заседание было посвящено ситуации в Крыму.
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Небензя рассказал, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

РИА Новости20:19

Небензя рассказал, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Аргументы и Факты21:54

Небензя напомнил европейским коллегам о причинах воссоединения Крыма с Россией

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Небензя заявил, что путь к референдуму в Крыму открыл захват власти в Киеве

ФАН19:16

Небензя заявил, что Украина открыла путь к референдуму в Крыму

РЕН ТВ18:38
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