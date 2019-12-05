Разговор с президентом США Дональдом Трампом был открытым, обсуждались Северная Корея, Иран, Ливия, Афганистан, рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя рассказал про разговор с Трампом

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