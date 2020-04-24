Москва, 25 апреля 2020, 08:22 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение правил Совета Безопасности представителем Косово Глауку Конюфцом. Об этом постпред России заявил 24 апреля во время заседания СБ ООН.

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 35

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 1,9K

Наука Названы лучшие материалы для изготовления медицинских масок Американские специалисты в ходе эксперимента определили, из каких материалов лучше всего изготавливать медицинские маски в домашних условиях. 26

Общество Глава новосибирского МВД уходит в отставку Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР. 203

Общество Коронавирус: во Владимирской области заболели 425 человек По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 утра 25 апреля во Владимире добавилось 10 новых случаев заболевания коронавирусом. 387

Общество Попова назвала условие прекращения передачи коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. 256

Гаджеты Xiaomi Mi 10 Youth Edition получил уникальный экран Китайский IT-гигант Xiaomi заявил, что в новом Mi 10 Youth Edition установлен экран Samsung AMOLED с матрицей Pentile и минимальным вырезом под фронтальную камеру. 2

Здоровье На Среднем Урале подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом В России же за минувшие сутки подтвердили информацию о новых 4 тысячах 774 жителях, заразившихся коронавирусом.

Общество Число умерших с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 человек Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек, следует из сообщения пресс-службы минздрава. 1

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 19

Общество В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.

Общество В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 43 человек В Ленинградской области зафиксировано 43 случая заражения (всего 658), в Санкт-Петербурге — 215 (всего 2926).