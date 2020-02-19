Политика
RT на русскомНебензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений
Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
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с чего всё началось
Москва выступает против попыток ряда украинских чиновников саботировать минские соглашения, которые остаются единственной надеждой украинцев на мир. Об этом заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.ТАССвчера в 17:17
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Небензя обвинил влиятельных украинских чиновников в саботаже Минских соглашений
Московский Комсомолецвчера в 20:51
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