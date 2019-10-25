Мы постоянно слышим от вас инструкции о том, что мы должны или не должны делать. Я хочу задать вам вопрос — а что вы сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других?

Небензя назвал данную статью дешевым фейком. Постпред поинтересовался, что делает Запад для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучает других и выставляет все новые и новые условия. "Мы никого не учим, ни с кем не соревнуемся, а просто делаем", - цитирует ТАСС российского дипломата.

Небензя упрекнул Запад за бездействие в восстановлении Сирии

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