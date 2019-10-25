Россия намерена и дальше выступать посредником между сирийскими властями и курдами. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

Небензя обозначил позицию РФ по ситуации в Сирии в ООН

Футбол ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Армия и оружие Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Общество В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».

Армия и оружие Пентагон объяснил имитацию бомбардировки Крыма Командование вооруженными силами США в Европе подтвердило факт полетов стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС Америки в минувшую субботу в акватории Черного моря и объяснило причины имитации атаки Крыма.

Политика Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.

Политика Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.

Гаджеты Доля AMD в европейских продажах ПК растет Европейские покупатели ПК все чаще отдают предпочтение моделям на процессорах AMD.

Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.

Политика Эво Моралес побеждает на выборах президента Боливии После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Меса — 36,5 процента.

Хоккей Гурьянов оформил дубль в победном матче «Далласа» против «Анахайма» Хозяева победили во встрече со счетом 2:1. Дубль в составе «звезд» оформил Денис Гурьянов. Для россиянина это первый дубль в НХЛ.

Футбол Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген» Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».

Политика Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.

Здоровье Главный кардиолог Минздрава призвал россиян не «чистить» сосуды Главный специалист Минздрава России по кардиологии, директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством и посоветовал жителям нашей страны игнорировать подобных «докторов».

Игры Релиз The Last of Us Part II может быть отложен Вместо 21 февраля 2020 года разработчики перенесли релиз на позднюю дату.

Происшествия В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.

Шоу-бизнес Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только когда была уже четвертая стадия.

Политика В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.

Политика Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд Ощадбанк сообщил, что Парижский апелляционный суд отклонил ходатайство России о приостановке принудительного исполнения решения международного арбитража о компенсации убытков банку из-за утраты его активов в Крыму.

Общество Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Общество «Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран «Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.

Общество Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2» Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.