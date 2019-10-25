Политика

ФАНФАННебензя заявил, что Россия никого не учит, как действовать в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации.
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Василий Небензя
Мы постоянно слышим от вас инструкции о том, что мы должны или не должны делать. Я хочу задать вам вопрос — а что вы сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других?
— Василий Небензя, дипломатНародные новости 00:33

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