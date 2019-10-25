Политика
ФАННебензя заявил, что Россия никого не учит, как действовать в Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации.
Читать в источнике
Оценить16
Мы постоянно слышим от вас инструкции о том, что мы должны или не должны делать. Я хочу задать вам вопрос — а что вы сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других?
— Василий Небензя, дипломатНародные новости 00:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости вчера в 07:17
Политика
ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Общество
Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России
У жителей Африки есть множество стереотипов о России, в том числе о климате и суровых людях.
РИА Новости 03:30
Происшествия
В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца
Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.
Известия 04:17
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ вчера в 03:53
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк боится, что ее дети останутся без мамы
Олаф желает Анастасии и ее семье добра. Он переживает, что дети Заворотнюк, в частности годовалая дочь Мила, останутся без мамы.
Вести Подмосковья вчера в 12:11
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 23 октября в 06:55
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Ведомости вчера в 17:10
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Экономика
Белоруссия и Казахстан согласовали поставки нефти
Казахстан договорился о поставках нефти Белоруссии.
Газета.Ru 04:11
Общество
ФСБ сможет блокировать связь со странами из-за телефонного терроризма
Совет безопасности РФ поручил проработать инициативу, по которой ФСБ сможет блокировать связь со странами, из которых поступают ложные сообщения о минировании.
Pravda.Ru 02:07
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Космос
Эксперты NASA опубликовали четкий снимок обратной стороны Плутона
Участники миссии NASA New Horizons опубликовали самый качественный на данный момент снимок обратной стороны Плутона.
МИР 24 вчера в 04:47
Политика
МИД указал на дискриминацию российских журналистов во Франции
Власти Франции продолжают подвергать дискриминации российских журналистов, работающих в стране, заявил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.
Взгляд.ру 04:35
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Коммерсантъ вчера в 22:26
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
В Подмосковье школьницу подозревают в изнасиловании двух семиклассниц
По данным издания, жертвами 15-летнего подростка стали две семиклассницы из другой школы.
Рамблер вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 7,5%
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Gradus.pro 04:38
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru вчера в 01:36
Политика
Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»
Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
REGNUM вчера в 18:08
Экономика
Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.
RT на русском 04:33