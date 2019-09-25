Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что США не выдали визы делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Происшествия Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.

Наука В Великобритании испытают водородный пассажирский самолет Серийное производство водородных топливных установок для небольших пассажирских самолетов будет налажено на мощностях компании ZeroAvia к 2022 году.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Экономика Греф заявил, что подобные МВФ организации должны умереть Организации наподобие Международного валютного фонда (МВФ) должны умереть, поскольку неэффективны, заявил глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе организации ИНТОСАИ.

Гаджеты Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.

Происшествия В Тюменской области нашли мертвым ребенка, похищенного няней В УМВД по Тюменской области добавили ТАСС, что ребенок найден мертвым в лесу в ходе поисковой операции, няня задержана.

Общество 54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети 54-летняя знаменитость вышла в свет в эффектном белом костюме, который дополнила элегантная короткая стрижка.

Политика Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы На заседании 25 сентября глава ЦИК назвала работу петербургского городского избиркома неудовлетворительной и обвинила руководство комиссии в бездействии в связи с обеспечением избирательных прав граждан.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Футбол СКА-Хабаровск — Ахмат 2:2 (2:4 по пенальти) Подошел к концу еще один поединок 1/16 финала Кубка России. в Хабаровске встречались местный «СКА-Хабаровск» и грозненский «Ахмат».

Хоккей Омичи смогут круглосуточно следить за строительством новой «Арены» У Ястребов появился еще один сайт. В Омске создали новый сайт хоккейной команды «Авангард» в Twitter, сообщает пресс-служба клуба.

Общество В Росстате назвали прогнозом данные о сентябрьских увольнениях В ведомстве добавили, что информация о возможных увольнениях — только прогноз, поскольку не все предприятия прибегают к увольнениям.

Происшествия В Норвегии загорелся российский траулер На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Происшествия Названы регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Технологии Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Гаджеты Производители ПК снова готовятся к нехватке процессоров Intel Производители ПК готовятся к повторению нехватки процессоров Intel, которая преследует рынок на протяжении нескольких кварталов с середины 2018 года.

Происшествия Выпавший из окна поляк приземлился на украинца В Польше местный житель выпал из окна и упал на гражданина Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».

Здоровье Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.

Происшествия В Петербурге проходят обыски в частных медицинских центрах Следственный комитет проводит обыски в нескольких частных медицинских центрах Петербурга.

Происшествия Вице-мэр Екатеринбурга прокомментировал информацию об «уголовном деле» Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.

Общество Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.