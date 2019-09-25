Политика

Газета.RuГазета.RuНебензя заявил о невыдаче виз США делегации ДВЗЯИ

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что США не выдали визы делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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