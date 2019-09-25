Политика
Газета.RuНебензя заявил о невыдаче виз США делегации ДВЗЯИ
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что США не выдали визы делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Политика
Зеленский опять говорит о том, что мир поможет ему «вернуть» Крым и Донбасс
Владимир Зеленский, президент Украины, опять завел любимую шарманку про возвращение Крыма и Донбасса.
Новостной фронт 03:25
Политика
Политолог оценил шансы объявить Трампу импичмент
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT сообщения о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа со стороны представителей Демократической партии.
RT на русском 03:00
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Политика
Зеленский назвал человека, который может давить на него
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.
Газета.Ru 02:38
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Автоспорт
Хорнер: Ferrari применяет какое-то интересное топливо
По мнению Кристиана Хорнера, победы Ferrari однозначно свидетельствуют о том, что на этой стадии сезона итальянская команда сильнее всех, но руководитель Red Bull Racing вновь намекнул, что скорость красных машин вызывает подозрения.
F1news.ru вчера в 12:30
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов выступит на «Газпром Арене»
Как сообщил 31-летний боец, 5 октября он выступит на «Газпром Арене» в рамках Synergy Global Forum.
Фонтанка.Ру вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем
News.ru 23 сентября в 08:20
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Политика
Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации
RT на русском 03:23
Общество
Моника Беллуччи удивила поклонников новой стрижкой
Моника Беллуччи довольно долго не экспериментировала с длиной своих волос. Поэтому новый имидж звезды удивил ее поклонников.
Srnsk вчера в 18:27
Энергетика
В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к зиме
Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова к зиме, объём закачанного в хранилища газа является наибольшим за последние девять лет.
RT на русском 03:45
Авто
Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей
В ближайшее время Сбербанк может запустить сервис по продаже новых и б/у машин.
Новые автомобили вчера в 06:27
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Экономика
Володин предложил поменять порядок финансирования регионов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть порядок выделения средств регионам.
Интерфакс 03:37
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Шоу-бизнес
Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью
Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.
Газета.Ru вчера в 14:30
Транспорт
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Политика
Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ
В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
Известия вчера в 18:16
Происшествия
В Кирове предотвращено массовое убийство в школе
Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
RT на русском вчера в 05:56
Кино
Фильм «Дылда» Балагова выдвинут от России на «Оскар»
По словам собеседника агентства, от России на "Оскар" поедет картина "Дылда" Кантемира Балагова.
Московский Комсомолец вчера в 12:45
Транспорт
В Китае открылся крупнейший международный аэропорт Дасин
В Пекине открыт один из крупнейших аэропортов в мире Дасин, сообщило Центральное телевидение Китая.
Коммерсантъ 02:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Гаджеты
Apple выпустила обновления iOS 13.1, iPadOS 13.1 и tvOS 13
Apple выпустила три новых обновления iOS 13.1, iPadOS 13.1 и tvOS 13.
MobiDevices 04:12
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15