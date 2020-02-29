Сирийская армия имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в сирийской провинции Идлиб, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

с чего всё началось

Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе

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