Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНебензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе

Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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Небензя: армия Сирии имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории

Сирийская армия имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в сирийской провинции Идлиб, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
ТАСС17:25

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Небензя заявил о праве Сирии «подавлять» террористов

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Китай поддержал в ООН позицию РФ в отношении необходимости борьбы с террористами в Идлибе

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Небензя: Сирийская армия имеет право подавлять террористов в Идлибе

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Небензя прокомментировал ситуацию в Идлибе

RT на русском18:28
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