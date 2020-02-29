Армия и оружие
Газета.RuНебензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет право отвечать и подавлять террористов.
— Василий Небензя, дипломатРБК вчера в 18:14
с чего всё началось
Сирийская армия имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в провинции Идлиб, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.ТАССвчера в 17:25
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