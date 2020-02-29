Сирийская армия имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в провинции Идлиб, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

с чего всё началось

В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет право отвечать и подавлять террористов.

Армия Сирии имеет полное право отвечать террористам, которые обстреливают из Идлиба мирных жителей соседних населённых пунктов и сирийских военных. Об этом на заседании Совбеза заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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