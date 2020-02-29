Армия и оружие
News.ruНебензя обосновал право Сирии подавлять террористов
Армия Сирии имеет полное право отвечать террористам, которые обстреливают из Идлиба мирных жителей соседних населённых пунктов и сирийских военных. Об этом на заседании Совбеза заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Читать в источнике
Оценить120
В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет право отвечать и подавлять террористов.
— Василий Небензя, дипломатРБК 18:14
с чего всё началось
Сирийская армия имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в провинции Идлиб, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.ТАСС17:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 23:33, Ашберн
Здоровье
На Кубани 70 человек находятся под подозрением на коронавирус
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что на Кубани порядка 70 человек находятся под непрерывным наблюдением медиков.
Наука
Развитие бокового амиотрофического склероза у мышей замедлил CRISPR
Кино
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Экономика
Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 млрд
Суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты на этой неделе уменьшилось на $444 млрд из-за значительного снижения показателей фондовых рынков на фоне распространения коронавируса.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Общество
Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»
Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Игры
Ещё одна жертва коронавируса: CCP отменила EVE Fanfest 2020
Глобальная эпидемия коронавируса продолжает сказываться на общественной жизни.
Общество
Женевский автосалон отменили из-за коронавируса
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2788 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 2788 скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Происшествия
В Кабо-Верде суд вынес приговор 11 российским морякам
Решение признать виновными в контрабанде кокаина принял суд Кабо-Верде в отношении 11 российских моряков, задержанных в феврале 2019 года, 28 февраля сообщает Reuters.
Общество
Писатель Иванов ответил на слова коллеги из США о романе Достоевского
Российский писатель и автор романа "Географ глобус пропил" Алексей Иванов раскритиковал американского коллегу Джеймса Эллроя за грубую оценку творчества Федора Достоевского.
Кино
Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»
Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Политика
Власти Украины отказались праздновать День Победы
На Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».
Армия и оружие
НАТО не предложила Турции практической помощи по Идлибу
Отвечая на вопрос турецкого журналиста, "может ли Турция рассчитывать на новые конкретные меры поддержки со стороны НАТО после нападений на ее военных", Столтенберг ответил: "НАТО оказывает Турции значительную политическую и практическую поддержку, и мы постоянно изучаем, что еще мы можем сделать".
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Игры
Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае
После начала эпидемии коронавирусной пневмонии в Китае в январе этого года, выпущенная в 2011-м году британской Ndemic Creations Plague Inc. неожиданно обошла Minecraft в рейтинге самых популярных платных игр в американском App Store.
Музыка
Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Здоровье
В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями
Около 16 тысяч человек с редкими (орфанными) заболеваниями живут в России, около 7,5 тысяч из них - дети, Минздрав на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в 2020 году выделил более 61 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Здоровье
Пенсии начислят по-новому. Жизнь пенсионеров изменится с 1 марта
Ряд нормативных актов вступит в силу с 1 марта в России. Документы внесут изменения в жизнь пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Гаджеты
Vivo представила инновационный смартфон APEX 2020
Как сообщает Today News Ufa, компания Vivo показала новый смартфон Apex 2020, который включил в себя сразу несколько технологий.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Космос