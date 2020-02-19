Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности организации, посвященном Украине. Мероприятие проходит по инициативе РФ.

Общество В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.

Происшествия ФСБ изъяла в Самарской области 20 кг героина ФСБ России изъяла в Самарской области более 20 кг героина, который перевозили из Центральной Азии участники транснациональной преступной группировки.

Политика В «Роснефти» назвали незаконными санкции США против Rosneft Trading Напомним, ранее сегодня министерство финансов США ввело санкций против швейцарской брокерской компании Rosneft Trading, являющейся структурой «Роснефти», за «посредничество при продаже нефти из Венесуэлы по всему миру».

Биатлон Логинов стартует седьмым в индивидуальной гонке на ЧМ Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал стартовые номера спортсменов на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдет в среду на чемпионате мира в Италии.

Шоу-бизнес Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.

Общество Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России "На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".

Происшествия Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займется специально созданная следственная группа, сообщает крымское управление СК РФ.

Культура МТС впервые спродюсирует мюзикл Мобильный оператор МТС впервые в своей истории спродюсирует мюзикл.

Происшествия Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

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