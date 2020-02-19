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ИзвестияНебензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками
Москва осуждает попытки ряда украинских политиков саботировать Минские соглашения, которые являются единственной надеждой украинцев на мир. Об этом заявил во вторник, 18 января, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
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Небензя обвинил влиятельных украинских чиновников в саботаже Минских соглашений
Московский Комсомолец20:51
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