Москва осуждает попытки ряда украинских политиков саботировать Минские соглашения, которые являются единственной надеждой украинцев на мир. Об этом заявил во вторник, 18 января, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

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Шоу-бизнес Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.

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