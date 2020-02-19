Политика

РБКРБКНебензя заявил о саботаже минских соглашений Украиной

Небензя обвинил Украину в саботаже минских соглашений и отметил, что работа «нормандской четверки» будет эффективна только в случае выполнения мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН. Он также заявил, что урегулирование ситуации невозможно без учета мнения жителей Донбасса.
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Небензя рассказал о попытках подменить Минские соглашения по Донбассу

RT на русскомвчера в 20:23

Киев саботирует Минские соглашения вопреки воле Зеленского, заявил Небензя

REGNUMвчера в 22:56

Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений

РИА Новостивчера в 22:39

Небензя обвинил влиятельных украинских чиновников в саботаже Минских соглашений

Московский Комсомолецвчера в 20:51

Небензя рассказал, кто саботирует минские соглашения

РЕН ТВвчера в 23:54

Небензя предостерег от попыток саботажа минских соглашений со стороны украинских политиков

ТАССвчера в 17:17

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Российская газетавчера в 16:16
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Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru 17 февраля в 21:18
Политика

Путин поддержал идею запретить комиссию при оплате услуг ЖКХ

Президент России Владимир Путин оценил идею о запрете комиссии при плате за услуги ЖКХ и согласился рассмотреть предложение.
Радио Sputnik вчера в 23:45
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

RT на русском вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына

Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
News.ru вчера в 11:47
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:57
Экономика

Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд

Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Газета.Ru вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru вчера в 12:49
Политика

Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю

Президент США Дональд Трамп выступил во вторник против запрета на продажу американских авиадвигателей Китаю.
РИА Новости вчера в 15:37
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
Политика

В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»

"Роснефть" назвала санкции США, введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле, "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".
РИА Новости вчера в 18:24
Авто

Обновленный Dacia Sandero Stepway замечен на тестах

Sandero Stepway в отличие от обычного хэтчбека получил увеличенный дорожный просвет, крупные рейлинги на крыше.
Shraibikus News вчера в 07:37
Происшествия

Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

ТАСС вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью

Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман.
РИА Новости вчера в 14:28
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru вчера в 10:54
Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отрицательный отзыв на инициативу.
РИА Новости вчера в 03:40
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета вчера в 09:45
Шоу-бизнес

12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы

Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
ГлобалМСК.ру 17 февраля в 07:56
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК вчера в 11:23
Общество

В правительстве предложили вернуться к типовому проектированию зданий

Возрождение института типового проектирования объясняется потребностью снизить затраты и ускорить строительство объектов, финансируемых из бюджета, рассказали в пресс-службе Минстроя.
Известия вчера в 14:00
Политика

Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
РБК вчера в 13:16
Авто

АвтоВАЗ показал новый испытательный трек

"АвтоВАЗ" будет оценивать качество всех выпускаемых машин еще строже: отныне тестирование автомобилей Lada, Renault и Datsun проводится на крытой испытательной трассе, организованной в главном корпусе завода.
Новые автомобили вчера в 10:59
Биатлон

Биатлонист Устюгов назвал мифическими обвинения IBU в свой адрес

Российский биатлонист Евгений Устюгов назвал мифическими обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил.
ТАСС Спорт вчера в 11:47
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
РИА Новости вчера в 10:53
Общество

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса на территории материкового Китая достигло 74,1 тысячи человек, из них 2004 пациента скончались.
Российская газета вчера в 20:13
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru вчера в 07:18
Политика

В ФСБ ответили на обвинения в подготовке убийств за рубежом

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ «Вымпел» Валерий Попов заявил, что ветеранский фонд, который СМИ обвинили в подготовке спецназа для убийств за рубежом, занимается исключительно благотворительной работой и помощью детям.
Рамблер вчера в 07:44
Происшествия

Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 10:06
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