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РБКНебензя заявил о саботаже минских соглашений Украиной
Небензя обвинил Украину в саботаже минских соглашений и отметил, что работа «нормандской четверки» будет эффективна только в случае выполнения мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН. Он также заявил, что урегулирование ситуации невозможно без учета мнения жителей Донбасса.
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Небензя обвинил влиятельных украинских чиновников в саботаже Минских соглашений
Московский Комсомолецвчера в 20:51
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Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
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Возрождение института типового проектирования объясняется потребностью снизить затраты и ускорить строительство объектов, финансируемых из бюджета, рассказали в пресс-службе Минстроя.
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"АвтоВАЗ" будет оценивать качество всех выпускаемых машин еще строже: отныне тестирование автомобилей Lada, Renault и Datsun проводится на крытой испытательной трассе, организованной в главном корпусе завода.
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Биатлонист Устюгов назвал мифическими обвинения IBU в свой адрес
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Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
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Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Общество
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Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
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Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.