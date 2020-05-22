Политика
ИзвестияНебензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. Об этом в пятницу сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось
Украина сама открыла путь к референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Аррии.РИА Новостивчера в 20:19
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