Украина сама открыла путь к референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Аррии.

с чего всё началось

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. Об этом в пятницу сообщает агентство «РИА Новости».

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

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