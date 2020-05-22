Политика
ИзвестияНебензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. Об этом в пятницу сообщает агентство «РИА Новости».
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К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году.
— Василий Небензя, дипломатLenta.ru 00:22
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