К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году.

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. Об этом в пятницу сообщает агентство «РИА Новости».

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

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