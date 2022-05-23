Lenta.ruНебензя заявил о признании западными СМИ гибели жителей Бучи от ударов ВСУЗападные СМИ признали, что многие жители украинской Бучи погибли в результате артиллерийских ударов ВСУ.Lenta.ruМинобороны России все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" в Буче, назвало "очередной провокацией".РИА НовостиЗападные и украинские СМИ стали распространять кадры с трупами мирных жителей, которых якобы убили российские военные.URA.RuМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче "фейковой атакой".ТАССЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнRT на русскомГазета.RuТК ЗвездаНациональная служба новостейREGNUMФАНCT newsКомсомольская правдаLife.ruИзвестияЦентральная Служба НовостейРЕН ТВDaily StormПодробнее о событииНебензя заявил о признании западными СМИ гибели жителей Бучи от ударов ВСУLenta.ru13:10Небензя: западные СМИ признали, что многие жители Бучи погибли от украинской артиллерииРИА Новости12:56Самое цитируемоеНебензя заявил, что западные СМИ признали вину украинских военных в гибели жителей БучиКомсомольская правда13:22Небензя: западные СМИ признали, что многие жители Бучи погибли от украинской артиллерииИзвестия13:20Небензя заявил, что западные СМИ признали гибель гражданских в Буче от обстрелов ВСУТАСС14:24Небензя: Запад признал, что жители Бучи погибли от рук ВСУURA.Ru13:03Небензя: Западные СМИ признали факт гибели жителей Бучи от украинской артиллерииВзгляд.ру12:44Показать ещёОценить1,3KПоделиться