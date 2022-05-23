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Небензя заявил о признании западными СМИ гибели жителей Бучи от ударов ВСУ

Западные СМИ признали, что многие жители украинской Бучи погибли в результате артиллерийских ударов ВСУ.
Lenta.ru
Минобороны России все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" в Буче, назвало "очередной провокацией".
РИА Новости
Западные и украинские СМИ стали распространять кадры с трупами мирных жителей, которых якобы убили российские военные.
URA.Ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче "фейковой атакой".
ТАСС

Подробнее о событии

Небензя заявил о признании западными СМИ гибели жителей Бучи от ударов ВСУ
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Небензя: западные СМИ признали, что многие жители Бучи погибли от украинской артиллерии
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