Lenta.ruНебензя заявил о признании западными СМИ гибели жителей Бучи от украинской артиллерииЗападные СМИ признали, что многие жители украинской Бучи погибли в результате артиллерийских ударов ВСУ.Lenta.ruЗападные и украинские СМИ стали распространять кадры с трупами мирных жителей, которых якобы убили российские военные.URA.RuМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче "фейковой атакой".ТАССРоссия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНТВНТВМоя Москва.онлайнМой БрянскЦентральная Служба НовостейRT на русскомГазета.RuТК ЗвездаГЛАС.RUREGNUMФАНCT newsКомсомольская правдаLife.ruИзвестияТелеканал 360°Центральная Служба НовостейRostov gazetaРЕН ТВDaily StormПодробнее о событииНебензя заявил, что западные СМИ признали гибель жителей Бучи от обстрелов ВСУИзвестиявчера в 15:35Небензя: западные СМИ признали, что многие жители Бучи погибли от украинской артиллерииРИА Новостивчера в 12:56Самое цитируемоеНебензя: Запад признал, что жители Бучи погибли от рук ВСУURA.Ruвчера в 13:03Небензя заявил, что западные СМИ признали вину украинских военных в гибели жителей БучиКомсомольская правдавчера в 13:22Небензя заявил о признании западными СМИ гибели жителей Бучи от украинской артиллерииLenta.ruвчера в 13:10Небензя заявил, что западные СМИ признали гибель гражданских в Буче от обстрелов ВСУТАССвчера в 14:24Небензя: Западные СМИ признали факт гибели жителей Бучи от украинской артиллерииВзгляд.рувчера в 12:44Показать ещёОценить1,7KПоделиться