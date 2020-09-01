Небольшие IT-компании в сфере ИИ получат 12 млрд рублей
Правительство России в ближайшие четыре года направит около 12 млрд руб. на поддержку небольших IT-компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
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Премьер пообещал компаниям в сфере IT 12 млрд рублей в течение четырех лет
Общественное телевидение России10:21
Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний
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