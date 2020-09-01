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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Небольшие IT-компании в сфере ИИ получат 12 млрд рублей

Правительство России в ближайшие четыре года направит около 12 млрд руб. на поддержку небольших IT-компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
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Общественное телевидение России

Премьер пообещал компаниям в сфере IT 12 млрд рублей в течение четырех лет

Общественное телевидение России10:21
Будущее России. Национальные проекты

Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний

Будущее России. Национальные проекты07:50
Коммерсантъ

Небольшие IT-компании в сфере ИИ получат 12 млрд рублей

Коммерсантъ08:39
Известия

Мишустин сообщил о выделении 12 млрд рублей небольшим IT-компаниям

Известия08:26
Парламентская газета

Кабмин выделит на поддержку небольших IT-компаний около 12 млрд рублей

Парламентская газета08:21
RT на русском

Мишустин рассказал о программе развития искусственного интеллекта

RT на русском08:19
ГЛАС.RU

Михаил Мишустин поделился информацией о поддержке малых IT-компаний

ГЛАС.RU08:52

У Головина диагностирована травма подколенного сухожилия

Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за французский футбольный клуб "Монако", получил повреждение в матче Чемпионата Франции Игрок не смог продолжить поединок 2 тура против "Меца" и был заменён уже на 16-ой минуте.
Честный рейтинг букмекеров02:43

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке

Как следует из отчета "Газпрома" за первое полугодие 2020 года, средняя цена поставок газа в Европу составила $110 за тыс. куб. м. По словам Иванникова, рынки стран бывшего СССР, а также российский рынок обеспечили компании более стабильный денежный поток на фоне резкого падения европейских продаж.
ТАССвчера в 10:28
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«Потенциально опасный астероид» пролетит рядом с Землей 6 сентября

Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс. Как отмечается на сайте NASA, 1 сентября получивший название 2011 ES4 астероид диаметром от 22 до 49 м будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км / сек.
ТАСС05:46