Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.

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Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что небольшие российские магазины начали отказываться принимать банковские карты, ссылаясь на проблемы с оборудованием из-за ухода многих сотрудников на удалённый режим работы на фоне пандемии китайского коронавируса.

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