Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваАлексей Немерюк пообещал проверки магазинам-нарушителям

Столичный департамент торговли и услуг проводит проверку магазинов, в которых отказались принимать к оплате банковские карты. Поводом для отказа послужила надуманная «угроза распространения коронавируса COVID-19». При подтверждении случаев к нарушителям обещают применить санкции.
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с чего всё началось

Торговля обналичила коронавирус

Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.
Коммерсантъ23 марта в 18:31

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Торговля обналичила коронавирус

Коммерсантъ23 марта в 18:31

Мелкие магазины стали отказываться принимать банковские карты «из-за коронавируса»

Интерфаксвчера в 04:29

Магазины столицы проверят после информации об отказе принимать к оплате карты

Москва 24вчера в 09:45

Власти проверят информацию об отказе столичных магазинов принимать карты из‑за Covid‑2019

РИАМОвчера в 07:27

Несетевые магазины в Москве проверят на предмет отказа от приема банковских карт

ТАССвчера в 06:53

Алексей Немерюк пообещал проверки магазинам-нарушителям

Вечерняя Москвавчера в 06:58

Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»

Национальная служба новостейвчера в 05:33
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Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Общество

В Якутии сообщили о трех новых подтвержденных случаях коронавируса

Новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены три предварительно положительных анализа на коронавирус, сделанные якутскими врачами, всего в республике зарегистрировано 10 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 00:00
Общество

В России число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 438

На территории России за сутки был зарегистрирован 71 новый случай заражения инфекцией Сovid-2019.
Gazeta.SPb 23 марта в 06:32
Армия и оружие

На борту авианосца США у военных нашли коронавирус

Из 5000 человек, которые находятся на борту авианосца, три тысячи являются моряками, остальные — гражданские и военные специалисты.
Daily Storm вчера в 16:05
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 09:27
Политика

Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

Один из пациентов больницы в Коммунарке, которую накануне посетил президент России Владимир Путин, рассказал о визите главы государства в его палату.
ФАН вчера в 20:12
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Экономика

Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» из-за России

В ближайшее время Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива накроет невероятный кризис из России, считает колумнист агентства деловой информации Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Sputnik Таджикистан вчера в 04:08
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%).
Коммерсантъ 23 марта в 23:55
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 20:14
Авто

Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус

Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.
Ведомости вчера в 17:12
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Наука

Странные формы лягушачьих черепов указывают на их образ жизни

Для изучения формы черепа у 158 видов лягушек ученые использовали трехмерные данные.
Rusargument вчера в 18:24
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Здоровье

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Здоровье

На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
РЕН ТВ вчера в 04:39
Экономика

В московском регионе средний чек на покупки вырос на 20%

В московском регионе с 16 по 22 марта средний чек на покупки вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия вчера в 12:48
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости вчера в 03:58
Кино

Видео: создатели фильма Marvel рассказали о съёмке одной известной сцены

Фильм «Первый мститель: Другая война» вышел на экраны в апреле 2014 года.
REGNUM 22 марта в 19:11
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может выкупить Игало у «Шанхай Шеньхуа»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, арендованный у «Шанхай Шеньхуа», может заключить полноценный контракт с клубом, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс вчера в 03:37
Армия и оружие

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 марта в 18:27
Армия и оружие

Донбасс – сводка с фронта, 25 марта

На луганском направлении украинские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Голубовское.
ИА Новороссия вчера в 18:43
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Piter.tv вчера в 09:25
Общество

Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Владивостока ввели в городе режим повышенной готовности для предупреждения распространения нового типа коронавируса, который накануне был подтвержден у двоих жителей Приморья.
ТАСС вчера в 22:56
Общество

В Башкортостане выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее сообщалось о трех выявленных случаях заражения в Башкирии.
ТАСС вчера в 16:37
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
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