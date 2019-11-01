Коронавирус
Вечерняя МоскваАлексей Немерюк пообещал проверки магазинам-нарушителям
Столичный департамент торговли и услуг проводит проверку магазинов, в которых отказались принимать к оплате банковские карты. Поводом для отказа послужила надуманная «угроза распространения коронавируса COVID-19». При подтверждении случаев к нарушителям обещают применить санкции.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.Коммерсантъ23 марта в 18:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Мелкие магазины стали отказываться принимать банковские карты «из-за коронавируса»
Интерфаксвчера в 04:29
Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»
Национальная служба новостейвчера в 05:33
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Общество
В Якутии сообщили о трех новых подтвержденных случаях коронавируса
Новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены три предварительно положительных анализа на коронавирус, сделанные якутскими врачами, всего в республике зарегистрировано 10 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
Общество
В России число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 438
На территории России за сутки был зарегистрирован 71 новый случай заражения инфекцией Сovid-2019.
Армия и оружие
На борту авианосца США у военных нашли коронавирус
Из 5000 человек, которые находятся на борту авианосца, три тысячи являются моряками, остальные — гражданские и военные специалисты.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина
Один из пациентов больницы в Коммунарке, которую накануне посетил президент России Владимир Путин, рассказал о визите главы государства в его палату.
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Экономика
Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» из-за России
В ближайшее время Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива накроет невероятный кризис из России, считает колумнист агентства деловой информации Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 3%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%).
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Авто
Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус
Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Наука
Странные формы лягушачьих черепов указывают на их образ жизни
Для изучения формы черепа у 158 видов лягушек ученые использовали трехмерные данные.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Здоровье
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Здоровье
На Украине 84 человека заразились коронавирусом
На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
Экономика
В московском регионе средний чек на покупки вырос на 20%
В московском регионе с 16 по 22 марта средний чек на покупки вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Происшествия
ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Кино
Видео: создатели фильма Marvel рассказали о съёмке одной известной сцены
Фильм «Первый мститель: Другая война» вышел на экраны в апреле 2014 года.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может выкупить Игало у «Шанхай Шеньхуа»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, арендованный у «Шанхай Шеньхуа», может заключить полноценный контракт с клубом, сообщает Daily Mail.
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Донбасс – сводка с фронта, 25 марта
На луганском направлении украинские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Голубовское.
Культура
Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост
Общество
Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Владивостока ввели в городе режим повышенной готовности для предупреждения распространения нового типа коронавируса, который накануне был подтвержден у двоих жителей Приморья.
Общество
В Башкортостане выявили новый случай заражения коронавирусом
Ранее сообщалось о трех выявленных случаях заражения в Башкирии.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.