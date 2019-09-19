Почти все средства организация получила за счет осуществления переводов между юридическими лицами, не открывавшими счет, пишет Forbes. В банке утверждают, что добились успеха за счет большого количества связей с различными компаниями.

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